Ông Trump cân nhắc điều tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông 11/02/2026 05:28

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc điều động một tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông trước thềm các cuộc đàm phán lần hai với Iran.

Ngày 10-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc điều động một tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông, trong bối cảnh Washington và Tehran chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân, theo hãng tin Reuters.

Trả lời phỏng vấn của truyền thông Israel, ông Trump nói Mỹ sẽ phải làm “điều gì đó rất cứng rắn” nếu không đạt được thỏa thuận với Iran.

“Hoặc chúng ta đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ phải làm điều gì đó rất cứng rắn” - Kênh 12 của Israel dẫn lời ông Trump.

Ông Trump nói với Kênh 12 và trang tin Axios rằng ông cũng đang cân nhắc điều động thêm một tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông.

Theo các quan chức Mỹ, những lựa chọn có khả năng cao nhất là tàu USS George Washington đang ở châu Á và tàu USS George H.W. Bush ở bờ Đông nước Mỹ, nhưng cả hai đều phải mất ít nhất một tuần mới có thể tới Trung Đông. Lầu Năm Góc cũng có thể triển khai tàu sân bay Ford từ khu vực Caribe.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ được nhìn thấy ở Biển Ả Rập vào tháng 1. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ/AFP

Oman đã đứng ra tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ vào tuần trước. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc tiếp xúc này giúp Tehran đánh giá mức độ nghiêm túc của Washington và cho thấy có đủ đồng thuận để tiến trình ngoại giao tiếp tục.

“Sau các cuộc đàm phán, chúng tôi cảm nhận được sự hiểu biết lẫn nhau và đồng thuận để tiếp tục tiến trình ngoại giao” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, nói.

Các cuộc đàm phán diễn ra sau khi ông Trump triển khai một tàu sân bay tới khu vực, làm dấy lên lo ngại về khả năng có hành động quân sự mới.

Giá dầu giảm nhẹ trong ngày 10-2 khi giới giao dịch vẫn tập trung theo dõi căng thẳng giữa Iran và Mỹ. Một phân tích của Reuters dựa trên hình ảnh vệ tinh cho thấy gần đây có sự gia tăng triển khai máy bay và các trang thiết bị quân sự khác trên khắp khu vực.

Đáng chú ý, lực lượng Mỹ tại căn cứ al-Udeid ở Qatar, căn cứ lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông, đã đưa tên lửa lên các bệ phóng gắn trên xe tải khi căng thẳng với Iran leo thang kể từ tháng 1, cho phép chúng được cơ động nhanh hơn khi cần thiết.

Mỹ đang tìm cách mở rộng phạm vi đàm phán với Iran vượt ra ngoài vấn đề hạt nhân, nhằm kiềm chế chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

Tehran cho biết kho tên lửa của nước này đã được tái thiết sau chiến dịch ném bom của Israel và Mỹ vào tháng 6-2025, và khẳng định kho dự trữ này không phải là đối tượng để đàm phán.