Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM thăm, chúc Tết các chức sắc, chức việc tiêu biểu 10/02/2026 21:41

(PLO)- Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đã dẫn đầu các đoàn đến thăm, chúc tết các tập thể, cá nhân chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chiều 10-2, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đã đến thăm, chúc tết các tập thể, cá nhân chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

*Đoàn do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dẫn đầu đã đến thăm và chúc tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; thăm và chúc Tết Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đến thăm và chúc tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM.

Ông cũng thông tin những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội TP trong năm 2025, cả những định hướng phát triển của TP trong thời gian tới.

Theo ông, những kết quả nổi bật đó có sự đóng góp tích cực của tăng ni, phật tử và các linh mục, tu sĩ, cộng đồng giáo dân trên địa bàn TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng. Ảnh: VIỆT DŨNG/ SGGP

Nhân dịp năm mới, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang gửi lời chúc mừng năm mới an lành đến Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, tăng ni, phật tử; Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cùng các linh mục, tu sĩ và cộng đồng giáo dân đón tết vui tươi, đầm ấm.

. Cùng ngày, đoàn đến thăm và chúc tết Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam); Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam); Mục sư Phan Vĩnh Cự và các mục sư Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam).

Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn về những đóng góp của các tín đồ Tin lành đối với sự phát triển của TP, trong đó có các hoạt động an sinh xã hội.

Bí thư Trần Lưu Quang bày tỏ sự tin tưởng Mục sư Thái Phước Trường và các mục sư, tín đồ trong Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) cùng đồng bào TP.HCM chung tay, chia sẻ với thành phố để cùng nhau xây dựng và phát triển TP trong thời gian tới.

*Trong ngày, đoàn do ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đến thăm, chúc tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP và Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đến thăm, chúc tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP và Hòa thượng Thích Lệ Trang. Ảnh: THANH THÙY

Tại buổi gặp, ông Lê Quốc Phong chia sẻ những kết quả kinh tế, văn hóa, xã hội của TP.HCM trong năm qua; đồng thời trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự đồng hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM trong các hoạt động xã hội, nhất là công tác cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt thời gian qua.

Ông Lê Quốc Phong cho biết, năm 2026, Trung ương giao cho TP nhiều nhiệm vụ lớn gắn với yêu cầu phát triển như giải quyết kẹt xe, môi trường, giảm ngập nước; bảo đảm an toàn xã hội như phòng chống ma túy, an toàn thực phẩm và giữ gìn an ninh trật tự.

Những nhiệm vụ này đòi hỏi nỗ lực cao hơn của chính quyền và sự chung tay của các tầng lớp xã hội. Lãnh đạo TP.HCM mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đồng hành cùng TP trong xây dựng các giá trị văn hóa, góp phần để TP phát triển nhưng vẫn giữ gìn các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống.

Đáp lời, Hòa thượng Thích Lệ Trang bày tỏ niềm vui khi đón đoàn lãnh đạo TP.HCM đến thăm, chúc Xuân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Hoà thượng cho biết những thành tựu thời gian qua góp phần mang lại niềm vui cho đồng bào Phật tử.

Hòa thượng mong muốn tiếp tục phát huy các giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh Phật giáo ngày càng gần gũi, để lại ấn tượng đẹp trong lòng dân tộc; đồng thời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đối với hoạt động của Giáo hội thời gian qua.

Trao bằng khen cho Thượng tọa Thích Thanh Phong và Thích Tâm Hải

Cũng trong chiều 10-2, đoàn do ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM và trao Bằng khen đến các vị Thượng tọa.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đến thăm, chúc tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM và trao Bằng khen đến các vị Thượng tọa. Ảnh: THANH THÙY

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Phước Lộc đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP đến Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Trụ trì Chùa Vĩnh Nghiêm, và Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị nổi bật của TP.

Phát biểu tại buổi thăm, ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp thiết thực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cùng hai vị Thượng tọa.

​Ông nhấn mạnh, những năm qua, nhìn lại đường hướng phụng sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong mỗi sự kiện, mỗi nội dung và chương trình hành động, luôn ghi dấu sự đồng hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM và các cá nhân như Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thượng tọa Thích Tâm Hải.

Trong mọi cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chức sắc, tăng ni, Phật tử đã tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. ​Đặc biệt, giáo hội đã phối hợp thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ bảo hiểm y tế và bảo trợ xã hội cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, trong những lúc thiên tai, bão lũ, tinh thần “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” lại được lan tỏa mạnh mẽ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cùng các vị chức sắc đã tích cực vận động tăng ni, Phật tử chung sức cùng thành phố hỗ trợ kịp thời cho các địa phương bị ảnh hưởng, đúng với tinh thần “TP.HCM cùng cả nước, vì cả nước”.

Theo ông, những hành động cụ thể này giúp phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; để cuối cùng, mọi hoạt động đều hướng đến mục tiêu phục vụ nhân dân tốt hơn.

​Nhân dịp xuân về, ông Nguyễn Phước Lộc chúc 2 vị Thượng tọa luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục có nhiều chương trình phụng sự, đóng góp cho giáo hội và TP. Ông cũng gửi lời chúc đến toàn thể chức sắc, tăng ni và phật tử một năm mới an lành, hạnh phúc.

​Đáp từ, Thượng tọa Thích Thanh Phong bày tỏ sự xúc động khi nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ lãnh đạo TP.HCM. Thượng tọa cho biết, phần thưởng cao quý này không chỉ dành cho cá nhân mà còn là thành quả chung của toàn thể tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP nói riêng.