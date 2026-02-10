Thành ủy TP.HCM tặng quà tết cho 261 bí thư chi bộ tiêu biểu 10/02/2026 11:56

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tặng quà Tết Bính Ngọ 2026 đến 261 bí thư chi bộ tiêu biểu, tích cực trong công tác và có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 10-2, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tặng quà đến bí thư chi bộ khu phố, ấp, thôn khu dân cư nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM dự và trao quà đến các bí thư chi bộ khu phố.

Nhân dịp chuẩn bị đón mừng xuân mới, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định tặng quà tết đến 261 bí thư chi bộ tiêu biểu, tích cực trong công tác và có hoàn cảnh khó khăn. Hội nghị được tổ chức ở 3 khu vực.

Tại khu vực TP.HCM (cũ), Thành ủy gặp gỡ, trao tặng quà đến 180 bí thư chi bộ ở địa bàn dân cư của 94 Đảng bộ xã, phường.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, trao quà đến các bí thư chi bộ khu phố. Ảnh: THANH TUYỀN

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ, dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng trong năm vừa qua, các bí thư chi bộ khu phố đã nỗ lực rất lớn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết nói: “Các bí thư chi bộ đều là những tấm gương sáng, bình dị, nhiều tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao và tích cực trong mọi hoạt động của chi bộ cũng như các hoạt động được địa phương giao. Họ cũng là những người luôn quan tâm, gắn bó và chăm lo xây dựng đời sống của nhân dân, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Bà cũng ghi nhận, từ hoạt động và tâm huyết của các bí thư chi bộ khu phố đã góp phần xây dựng được niềm tin, sự tin tưởng từ đảng viên trong chi bộ và người dân địa phương. Điều này tạo được khối đoàn kết toàn dân và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền; cùng với chi bộ và các đoàn thể góp phần cùng TP hoàn thành nhiệm vụ chính trị của năm 2025.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, bà Văn Thị Bạch Tuyết chúc các bí thư chi bộ khu phố một mùa tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc.

Đồng thời, bà mong các bí thư chi bộ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, gắn bó với địa phương, nhất là trong điều kiện TP thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn nhiều khó khăn và nhiệm vụ nặng nề.

Tại hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết cũng nhắc lại sự ghi nhận và cả những kỳ vọng của Trung ương đối với TP qua phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026 vừa qua.

Trong đó, ngoài nhiệm vụ phải định hình được TP trong nhiều năm tới, trước mắt, TP.HCM phải giải quyết cơ bản các vấn đề tồn đọng như ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường, xây dựng TP an toàn, văn minh...

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh: “Trung ương kỳ vọng rất nhiều và nhiệm vụ đặt lên vai Đảng bộ TP.HCM rất nặng nề. Để triển khai thực hiện đạt kết quả những mục tiêu đó, rất cần sự tham gia quyết liệt, tích cực, trách nhiệm của các đồng chí cán bộ ở cơ sở. Đặc biệt là các đảng viên ở các khu dân cư, các đồng chí đoàn viên, hội viên ở từng địa bàn dân cư. Chính các bí thư chi bộ là cầu nối của Đảng bộ đến với nhân dân TP.HCM, là người chuyển tải các chủ trương, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ TP.HCM đến với người dân để từng người dân hiểu được mục tiêu mà TP đặt ra”.