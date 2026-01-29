Đưa 'ý đảng' đến 'lòng dân': TP.HCM tuyên dương 233 bí thư chi bộ xuất sắc 29/01/2026 13:48

(PLO)- Thành ủy TP.HCM tuyên dương 233 bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu cấp TP năm 2026 đã có những đóng góp trong việc đưa "ý đảng" đến gần hơn với "lòng dân".

Sáng 29-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ tuyên dương 233 bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu cấp TP năm 2026.

Buổi lễ diễn ra trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chúc mừng các bí thư chi bộ khu phố. Ảnh: THANH THÙY

Nỗ lực đưa 'ý đảng' gần với 'lòng dân'

Trong 233 bí thư chi bộ tiêu biểu cấp TP được tuyên dương hôm nay có 3 người là bí thư chi bộ trên 30 năm, 7 người là bí thư chi bộ từ 20 đến 30 năm; có 9 người từng được biểu dương Bí thư Chi bộ khu phố, ấp tiêu biểu cấp TP, trong đó có 2 người được biểu dương cấp TP liên tục 2 lần.

Có nhiều bí thư chi bộ mang trong mình truyền thống cách mạng, giàu cống hiến. Họ là thương binh, là người có công với cách mạng, thân nhân gia đình chính sách. Đặc biệt có 7 người đã được tặng Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến. Họ là lực lượng trực tiếp tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ở cơ sở và góp phần gìn giữ sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Ông Lại Mạnh Hùng, bí thư chi bộ khu phố 14, phường Phú Thọ Hòa là một trong 233 bí thư chi bộ khu phố được tuyên dương. Ảnh: THANH TUYỀN

Chia sẻ niềm vui khi lần đầu được tuyên dương, ông Lại Mạnh Hùng, bí thư chi bộ khu phố 14, phường Phú Thọ Hòa nói đây là sự động viên lớn để bản thân ông cũng như nhiều bí thư chi bộ khác cố gắng hoàn thành tốt công việc. Trong thời điểm có nhiều chủ trương, chính sách mới, nhất là khi đại hội XIV vừa thành công, ông Hùng nói phải có sự quan tâm, sát sao với đời sống người dân hơn, gần dân hơn trên các mặt, chăm lo an sinh xã hội cho người dân tại khu phố.

“Chi bộ cũng sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nỗ lực để vừa chuyển tải chính sách, vừa kịp thời nắm bắt những khó khăn từ thực tiễn, là cầu nối giữa đảng, chính quyền và người dân, thắt chặt sự đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ”, ông chia sẻ.

Lần thứ hai vinh dự được tuyên dương, bà Lê Thị Hây, bí thư chi bộ khu phố 9, phường Phú Thuận chia sẻ là người đã lớn tuổi nên càng phải cố gắng nhiều để bắt nhịp với công việc ở cơ sở, nhất là sau khi sáp nhập.

Với địa bàn quản lý là các khu chung cư, nữ bí thư chi bộ đã tìm tòi, học hỏi, luôn nỗ lực ứng dụng chuyển đổi số để tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương, chính sách đến người dân. Bà Hân luôn chủ động gần dân, sát dân, sẵn sàng trả lời các vấn đề người dân thắc mắc qua bất kì kênh thông tin nào, không để người dân ‘lăn tăn’ với các chính sách tại địa phương hay cả TP.

Thành ủy TP xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là đòi hỏi cấp thiết, đặc biệt trong quá trình TP đang nhận lãnh sứ mệnh quan trọng trung ương và nhân dân TP giao cho. Ảnh: THANH TUYỀN

Trong số các gương được tuyên dương sáng nay, có nữ bí thư chi bộ rất trẻ là chị Võ Thị Hồng Vy (SN 1982), bí thư chi bộ khu phố 60, phường Gia Định. Vốn là một Giám đốc doanh nghiệp, chị Vy bén duyên với công tác xã hội đã 15 năm. Sau một lần thiện nguyện cùng cơ sở, chị cảm thấy muốn gắn bó.

“Khi gắn bó với vị trí này, mình thấy giúp được rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nên dần thích rồi đam mê, trải qua nhiều vị trí rồi gắn bó với công việc của một bí thư chi bộ khu phố”- chị Vy nói và cho biết áp lực của một người trẻ khi làm vị trí này là rất nhiều thế hệ đảng viên cao tuổi, các nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước sinh hoạt tại địa bàn. Nhưng công việc này cũng giúp chị rèn được sự điềm đạm, bản lĩnh, có thêm kinh nghiệm sống từ các cô chú.

Chị Võ Thị Hồng Vy (SN 1982), bí thư chi bộ khu phố 60, phường Gia Định. Ảnh: THANH TUYỀN

Chị Vy nói thêm, từ ý đảng đến lòng dân là một sự gắn kết, để khoảng cách này gần hơn, bản thân chị tự thấy phải có ý tưởng làm tốt hơn. “Một người trẻ như tôi tự nhủ và ấp ủ nhiều điều để làm cho dân mình, phải nỗ lực, có cách làm mới để chuyển tải ý đảng đến dân một cách thiết thực, để họ hiểu và tin tưởng vào đảng hơn nữa”, chị Vy tâm niệm.

Từng chi bộ mạnh sẽ góp phần thúc đẩy TP.HCM đột phá

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong chia sẻ, sau khi hợp nhất, TP.HCM có số lượng chi bộ lớn, phân bố đa dạng về địa bàn, lĩnh vực, với tính chất hoạt động ngày càng phong phú.

Ban thường vụ Thành ủy luôn xác định, muốn xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; phát huy tốt truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, phải chăm lo cho công tác chi bộ, hình thành được các chi bộ vững mạnh toàn diện.

Đây phải là những tổ chức tế bào mạnh khoẻ, giàu sức sống, là ‘hạt nhân chính trị’ ở cơ sở; có sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đối với địa phương, cơ quan, đơn vị và đời sống xã hội.

“Chi bộ là nơi gần dân nhất, sát với quần chúng nhất, nơi mọi chủ trương, quyết định của Đảng được cụ thể hoá, biểu hiện sinh động qua lao động, hành động của mỗi cấp uỷ, mỗi Đảng viên.

Vì vậy, Thành ủy TP xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là đòi hỏi cấp thiết, đặc biệt trong quá trình TP đang nhận lãnh sứ mệnh quan trọng trung ương và nhân dân TP giao cho, nhanh chóng phát triển, đột phá để phát triển, đi nhanh, đi trước và tạo dựng nhiều mô hình, bài học kinh nghiệm giàu thực tiễn trong sự phát triển năng động, vượt bậc, toàn diện của mình”, ông Lê Quốc Phong nhìn nhận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong mong các bí thư chi bộ trong toàn Đảng bộ TP.HCM luôn gương mẫu, trách nhiệm trong mọi công việc. Ảnh: THANH THÙY

Các bí thư chi bộ là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng, phát triển các hoạt động phong trào tại khu dân cư. Họ luôn là những tấm gương sáng, tâm huyết, bình dị, với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng dân cư; tạo khối đoàn kết thống nhất toàn dân, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đảng và nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP chia sẻ, với những mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra, TP cần nỗ lực nhiều hơn nữa, phát huy tinh thần vượt qua thử thách, tận dụng thời cơ tự lực, tự cường huy động mọi nguồn lực.

Trong hành trình đạt đến những mục tiêu quan trọng đó, Ban Thường vụ Thành uỷ mong các bí thư chi bộ trong toàn Đảng bộ TP.HCM luôn gương mẫu, trách nhiệm trong mọi công việc, trong quá trình công tác, rèn luyện và trong cuộc sống; giữ gìn được sự gương mẫu, trách nhiệm.

“Các bí thư chi bộ hãy luôn là hạt nhân đoàn kết, là nhân tố giữ gìn, vun đắp cho tinh thần đoàn kết trong chi bộ. Hãy để đảng viên chi bộ, quần chúng nhân dân có thể tìm đến bí thư chi bộ để chia sẻ những khó khăn, thành công, trao đổi cả những việc được và chưa được của tổ chức, đơn vị; đề xuất ý tưởng, sáng kiến, để từ đó hiểu nhau hơn, gắn bó nhau hơn, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Một bí thư chi bộ giữ gìn được sự đoàn kết của chi bộ, chi bộ đó sẽ vững mạnh thực sự”, ông gửi gắm.

233 bí thư chi bộ khu phố được tuyên dương sau khi sáp nhập. Họ là lực lượng trực tiếp tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ở cơ sở và góp phần gìn giữ sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Ảnh: THANH TUYỀN

Lãnh đạo Thành ủy TP cũng mong các bí thư chi bộ phải luôn là nhân tố đi đầu thúc đẩy việc đổi mới toàn diện sinh hoạt chi bộ của mình. Đồng thời, giữ được tinh thần đổi mới, sáng tạo trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, luôn có những buổi sinh hoạt sôi nổi, hấp dẫn, lôi cuốn đảng viên...

Ngoài ra, cần chú ý đến công tác phát triển đảng viên; dành thời gian nhiều hơn nữa cho việc tự nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ cấp trên, của TP.

“Không trông chờ vào những kỳ học tập, quán triệt theo định kỳ. Hãy đặt mình trong tâm thế chủ động nghiên cứu, chủ động phát hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện của chi bộ và chủ động xác lập công việc cụ thể để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cho chi bộ mình với nội dung, tiến độ, phân công và sản phẩm dự kiến cụ thể”, ông gửi gắm.