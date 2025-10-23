TP.HCM tuyên dương 95 điển hình dân vận khéo - những viên gạch xây nền móng siêu đô thị nghĩa tình 23/10/2025 09:55

(PLO)- Theo ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, mỗi mô hình, mỗi điển hình dân vận khéo đều là viên gạch xây dựng nền móng cho một siêu đô thị văn minh, hiện đại, nhân văn và nghĩa tình.

Sáng 23-10, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức Lễ tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2025 nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2025).

Đoàn đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM dâng hoa báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: LÊ THOA

Nhiều mô hình sáng tạo sau khi hợp nhất

Năm 2025, công tác bình chọn và thẩm định đã ghi nhận 133 tập thể và 208 cá nhân được đề xuất tuyên dương.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM đã chọn 40 tập thể và 55 cá nhân điển hình tiêu biểu để tuyên dương cấp TP. Các tập thể và cá nhân còn lại sẽ được các cấp ủy cơ sở tổ chức tuyên dương tại đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, dâng hoa báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: LÊ THOA

Phát biểu ôn lại truyền thống ngành công tác dân vận của Đảng, ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, khẳng định tại TP.HCM, công tác dân vận được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. Đồng thời, đồng hành trong chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp và chăm lo an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, tặng hoa, giấy khen chúc mừng ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông Trần Văn Nam, từ ngày 1-7, Đảng bộ UBND TP.HCM chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất ba địa phương.

Phát huy truyền thống và kết quả đạt được của các Đảng bộ tiền thân, chỉ trong thời gian ngắn, Đảng bộ UBND TP đã ổn định tổ chức, đoàn kết thống nhất, triển khai nhiều mô hình dân vận khéo, dân vận trong chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, chăm lo an sinh xã hội.

Đoàn đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM dành phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: LÊ THOA

Nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả đã xuất hiện từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - những người trực tiếp tham mưu, phục vụ, hỗ trợ nhân dân và doanh nghiệp.

Những kết quả này đã củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực của chính quyền TP.

Ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: LÊ THOA

Ông cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công rực rỡ, mở ra chặng đường phát triển mới.

“Trong hành trình ấy, công tác dân vận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi chính từ sự thấu hiểu, sẻ chia và tận tụy phục vụ nhân dân mà mọi chủ trương, chính sách mới đi vào cuộc sống, trở thành sức mạnh thực tiễn” – ông Nam nói và chia sẻ mỗi mô hình, mỗi điển hình dân vận khéo từ cải tiến thủ tục hành chính, giải pháp số, đến sáng kiến chăm lo an sinh xã hội... đều là viên gạch xây dựng nền móng cho một siêu đô thị văn minh, hiện đại, nhân văn và nghĩa tình.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, tặng hoa, giấy khen cho ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM cho biết những cá nhân, tập thể được tuyên dương hôm nay là những hạt nhân tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, là những tấm gương sinh động về thực hành dân vận khéo.

Đưa công tác dân vận vào tiêu chí đánh giá

Thời gian tới, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM Trần Văn Nam đề nghị cơ quan, đơn vị đưa nhiệm vụ dân vận vào hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, cán bộ, công chức, viên chức hằng năm; khuyến khích, nhân rộng các mô hình thiết thực, gắn kết chặt chẽ giữa dân vận và cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, hỗ trợ doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, tặng hoa, Giấy khen cho bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Chủ tịch Công đoàn báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Các cơ quan, đơn vị cũng cần nâng cao chất lượng dân vận trong chính quyền; hoàn thiện quy trình tiếp dân, giải quyết kiến nghị, tăng cường giám sát, minh bạch, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo đánh giá cán bộ.

Giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, bảo đảm đời sống người dân…

“Từ những việc làm cụ thể và những tấm gương dân vận khéo, chúng ta càng vững tin rằng mọi thành công của TP đều bắt đầu từ lòng dân, vì dân và do dân” - ông Trần Văn Nam nói.

Đoàn đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM và các cá nhân, tập thể được tuyên dương. Ảnh: LÊ THOA

Ông nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển mới của TP.HCM khi trở thành siêu đô thị - công nghiệp - cảng biển - sáng tạo lớn nhất cả nước, công tác dân vận tiếp tục là chìa khóa để khơi dậy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo của người dân TP, biến ý Đảng thành hành động của dân, biến thách thức thành cơ hội phát triển.

Dịp này, Đảng ủy báo Pháp Luật TP.HCM có tập thể Công đoàn và bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban báo in, được tuyên dương “Dân vận khéo” cấp Thành phố.

