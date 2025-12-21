1 năm 38 đợt thiên tai: Lâm Đồng kiến nghị Trung ương hỗ trợ 1.200 tỉ đồng 21/12/2025 10:47

(PLO)- Năm 2025, Lâm Đồng đã hứng chịu 38 đợt mưa lớn làm 17 người chết, 21 người bị thương, hơn 20.000 căn nhà bị hư hỏng.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính liên quan đến tình hình khắc phục hậu quả thiên tai nặng nề trong năm 2025.

Năm 2025, Lâm Đồng có tới 38 đợt mưa lớn.

Với tổng thiệt hại ước tính lên tới 1.840 tỷ đồng sau hàng loạt trận mưa lũ và sạt lở đất, địa phương này đang đề xuất Trung ương hỗ trợ nguồn kinh phí lớn để sớm ổn định đời sống dân sinh và tái thiết hạ tầng.

Những con số thiệt hại ám ảnh

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai tại Lâm Đồng diễn biến cực đoan và phức tạp chưa từng có. Địa phương đã hứng chịu 38 đợt mưa lớn kèm dông lốc, sét và gió giật mạnh. Đáng chú ý, 3 đợt mưa lũ dồn dập vào cuối tháng 10, giữa tháng 11 và đầu tháng 12-2025 đã gây ra hậu quả nghiêm trọng trên diện rộng.

Thống kê cho thấy, thiên tai đã khiến 17 người chết, 21 người bị thương. Sức tàn phá của mưa lũ cũng làm hư hỏng, tốc mái và ngập lụt khoảng 20.027 căn nhà.

Nhiều ngư dân mất trắng sau thiên tai.

Về nông nghiệp, ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh thiệt hại vô cùng lớn với gần 27.785 ha cây trồng bị ảnh hưởng; hơn 63.000 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi; 182 ha nhà kính, nhà lưới bị phá hủy.

Hạ tầng kỹ thuật cũng chịu tổn thất nặng nề: 6,2 km bờ sông bị sạt lở; 77 công trình giao thông, thủy lợi bị hư hại; 6 cổng chào đổ sập và 22 cột điện gãy đổ. Ước tính tổng thiệt hại kinh tế từ đầu năm đến nay khoảng 1.840 tỷ đồng.

Nỗ lực khắc phục hạ tầng, ổn định dân sinh

Trước tình hình trên, tỉnh Lâm Đồng đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần "tính mạng và tài sản của nhân dân là trên hết". Các địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp 6.861 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo không để ai bị đói rét hay thiếu chỗ ở.

Nỗ lực đưa người dân đến nơi an toàn.

Công tác khắc phục hậu quả về nhà ở (xây mới 23 căn, sửa chữa 750 căn) và vệ sinh môi trường trường lớp cũng được thực hiện rốt ráo để học sinh sớm trở lại trường.

Đặc biệt, vấn đề giao thông huyết mạch của tỉnh được ưu tiên xử lý hàng đầu. Các tuyến đường đèo cửa ngõ dẫn vào TP Đà Lạt như Prenn, Mimosa, D’Ran và Quốc lộ 27C… liên tiếp xảy ra sạt lở, nứt gãy nền đường gây chia cắt giao thông.

Giao thông thiệt hại nặng nề.

Đến thời điểm hiện tại, nhờ nỗ lực của ngành chức năng, các điểm sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến đèo và quốc lộ nêu trên cơ bản đã được xử lý, thông tuyến, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Kiến nghị "rót" thêm gần 1.200 tỷ đồng để tái thiết

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời hỗ trợ 500 tỷ đồng để sửa chữa hạ tầng, nhưng trước mức độ thiệt hại quá lớn, nguồn lực của địa phương hiện không đủ để bao quát hết các hạng mục cần khắc phục.

Do đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ bổ sung kinh phí khoảng 1.190 tỷ đồng. Cụ thể 1.189 tỷ đồng dùng cho đầu tư khôi phục hạ tầng thiết yếu: Trong đó, 444,7 tỷ đồng dành cho các công trình khẩn cấp và 744,9 tỷ đồng để khôi phục trụ sở, cầu cống dân sinh bị cuốn trôi, nạo vét suối tưới tiêu bị bồi lấp.

Lâm Đồng đề xuất hỗ trợ để tái thiết.

Hơn 1,1 tỷ đồng dành cho công tác y tế: Mua hóa chất khử khuẩn, xử lý môi trường và phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm có thể bùng phát sau mưa lũ.

Riêng với các thiệt hại phát sinh trong đợt thiên tai đầu tháng 12-2025 (ước tính khoảng 242 tỷ đồng), tỉnh Lâm Đồng cam kết sẽ chủ động cân đối ngân sách địa phương để khắc phục và hỗ trợ người dân.