2.900 tỉ làm con đường 25km nối sân bay Phan Thiết với cao tốc Bắc-Nam 12/12/2025 15:49

(PLO)- Tuyến đường tránh Quốc lộ 1 có điểm đầu gần sân bay Phan Thiết và điểm cuối gần nút giao cao tốc Bắc-Nam.

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường tránh Quốc lộ 1 qua khu vực Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Đây không chỉ là một dự án nhóm B thông thường mà còn là một cú hích, một sự thay đổi cực kỳ quan trọng cho toàn bộ khu vực với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.900 tỉ đồng.

Bản đồ tuyến đường từ gần nút giao cao tốc Phan Thiết -Dầu Giây dẫn đến khu vực đường dẫn vào sân bay Phan Thiết.

Gỡ nút thắt giao thông huyết mạch

Theo báo cáo, Quốc lộ 1 là tuyến giao thông huyết mạch, đóng vai trò sống còn trong phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. Thế nhưng, tuyến đường này đi qua các khu vực đô thị đang trở nên quá tải. Mật độ phương tiện tăng cao đã đẩy tình trạng ùn tắc giao thông lên mức báo động, kéo theo nguy cơ tai nạn, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Hiện trạng tuyến Quốc lộ 1 qua các địa bàn Hàm Kiệm, Tuyên Quang, Bình Thuận, Hàm Liêm và Hàm Thắng có quy mô mặt cắt ngang 20,5 m.

Đáng chú ý, bề rộng làn xe hỗn hợp hiện hữu chỉ 2m mỗi bên là quá hẹp, khiến xe máy phải len lỏi vào làn xe cơ giới, đẩy nguy cơ mất an toàn giao thông lên rất cao. Bên cạnh đó, mặt đường cũ đã xuất hiện hư hỏng, càng làm trầm trọng thêm vấn đề.

Vì vậy, việc đầu tư tuyến đường tránh Quốc lộ 1 là chủ trương hết sức cần thiết, nhằm giải tỏa áp lực giao thông đô thị và nâng cao an toàn cho mọi người dân và du khách.

25km vành đai siêu kết nối

Điểm nhấn quan trọng nhất của dự án nằm ở chiều dài 25km - đây sẽ trở thành tuyến đường vành đai cực kỳ quan trọng cho khu vực Phan Thiết.

Tuyến đường tránh Quốc lộ 1 này được xem là đường vành đai tạo cú hích phát triển cho khu vực Phan Thiết.

Cụ thể, tuyến đường tránh sẽ giúp dẫn luồng giao thông đường dài, đặc biệt là từ cao tốc Bắc - Nam, tránh đi xuyên qua trung tâm đô thị; hình thành hành lang giao thông trực tiếp đến sân bay Phan Thiết.

Đồng thời mở lối kết nối thông suốt các khu đô thị biển Hàm Tiến, Mũi Né với hệ thống giao thông quốc gia, góp phần đưa Lâm Đồng trở thành trung tâm du lịch biển mang tầm quốc gia.

Tuyến đường này không chỉ giúp giảm ùn tắc mà còn tạo bộ mặt đẹp, văn minh cho đô thị, phù hợp với quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.900 tỉ đồng và sẽ được triển khai trong 4 năm (giai đoạn 2026 – 2030) bằng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ.

Phạm vi dự án điểm đầu giao với Quốc lộ 1 tại Km1695+520; điểm cuối giao với Quốc lộ 1 tại Km1721+300. Chiều dài toàn tuyến 25 km, chiều rộng mặt đường 22 m.

Trên tuyến, xây dựng mới 3 cầu bê tông cốt thép (tại Km 0+535, Km 1+600 và Km 13+430); đầu tư hệ thống thoát nước, an toàn giao thông và điện chiếu sáng.

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hàm Kiệm, xã Tuyên Quang, phường Bình Thuận, xã Hàm Liêm và phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Mục tiêu: Tạo điều kiện thuận lợi an toàn cho giao thông, vận chuyển hàng hóa, phục vụ du khách, tăng cường an ninh quốc phòng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

Dự án đã đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo, mang lại hy vọng lớn cho sự phát triển bứt phá của khu vực.