Quốc lộ 40B hư hỏng do mưa lũ, Đà Nẵng lệnh xây dựng công trình khẩn cấp 02/01/2026 14:39

Ngày 2-1, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 40B đoạn Km 85+850 đến Km 141+080. Đoạn tuyến này bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 12 và các đợt mưa lớn gây ra từ ngày 26-10-2025.

Dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, kinh phí thực hiện khoảng 27 tỉ đồng, hoàn thành trước 30-5-2026. Địa điểm xây dựng tại xã Nam Trà My và xã Trà Linh.

Quốc lộ 40B qua địa phận TP Đà Nẵng. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao chủ đầu tư chủ động thực hiện ngay các nhiệm vụ đảm bảo giao thông, ngăn chặn các hư hỏng lớn phát sinh, phá hoại công trình, gián đoạn giao thông trên tuyến.

Sở Xây dựng tổ chức lựa chọn nhà thầu khảo sát, thiết kế, giám sát và thi công xây dựng; lập các hồ sơ, thủ tục để tổ chức thi công, nghiệm thu và quản lý chất lượng công trình khẩn cấp.

Đồng thời lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ hoàn công công trình theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND TP về nhiệm vụ được giao.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu UBND TP tiếp tục cân đối, bố trí kinh phí kịp thời để Sở Xây dựng hoàn thành công trình.

UBND xã Nam Trà My và UBND xã Trà Linh phối hợp Sở Xây dựng theo trách nhiệm, nhiệm vụ của địa phương để đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình khẩn cấp, sớm bàn giao đưa vào khai thác.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng cũng ban hành lệnh xây dựng, khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 40B đoạn từ Km 1+770 đến Km 85+850 do ảnh hưởng của bão lũ.

Công trình do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, địa điểm tại xã Trà My và xã Trà Tân. Kinh phí thực hiện khoảng 15,5 tỉ đồng, hoàn thành trước ngày 30-4-2026.