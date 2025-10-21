Kiên quyết không để xảy ra tình trạng cán bộ vừa quy hoạch, bổ nhiệm lại bị xử lý 21/10/2025 08:37

(PLO)- Theo Chỉ thị của UBND TP.HCM, các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên rà soát quy định pháp luật nhằm bịt kín các lỗ hổng có khả năng làm phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

UBND TP.HCM đã ban hành Chỉ thị 01 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Người đứng đầu phải gương mẫu

Trong đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao thủ trưởng cơ quan, đơn vị nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xác định cụ thể lĩnh vực, bộ phận dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để có giải pháp ngăn ngừa, phòng ngừa hiệu quả, trọng tâm là công tác quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công.

Chọn một số khâu vướng, việc khó để tập trung chỉ đạo, đề xuất tháo gỡ, nhất là những việc đã để chậm trễ, tồn đọng, kéo dài, gây cản trở và làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Chỉ thị 01 của UBND TP.HCM đặc biệt nhấn mạnh vấn đề tồn đọng tại các dự án, khoản đầu tư, tình hình tài chính, công tác quản lý tài sản công, hợp tác đầu tư, thay đổi mục tiêu đầu tư sai quy định... cần tập trung xử lý nhằm sử dụng hợp lý các nguồn lực, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế của TP trong tình hình mới.

UBND TP.HCM giao các cơ quan, đơn vị rà soát quy định pháp luật, 'bịt kín' lỗ hổng dễ phát sinh tham nhũng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch UBND TP giao người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải quyết liệt, gương mẫu đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo Chỉ thị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, tuân thủ các quy định về liêm khiết và kỷ luật; thực hành tiết kiệm, không đặc quyền, đặc lợi; có thái độ rõ ràng, dứt khoát kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời, giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố, cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

“Nếu để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị nhưng phát hiện không kịp thời để xảy ra hậu quả hoặc không tự phát hiện mà do cơ quan chức năng phát hiện, xử lý thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định” - Chỉ thị 01 nhấn mạnh.

Cũng theo Chỉ thị, cơ quan, đơn vị phải thường xuyên, chủ động rà soát các quy định pháp luật có liên quan để kịp thời kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những hạn chế, lường trước và “bịt kín” các “lỗ hổng” có khả năng làm phát sinh tham nhũng, “tham nhũng vặt”, “sách nhiễu”, “vòi vĩnh”, ngăn chặn từ gốc hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Song song đó, tập trung thể chế hoá, cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị, quản lý tài chính, tài sản công, hợp tác công tư, xã hội hoá dịch vụ công, ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu, quy hoạch, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong các dự án tồn đọng, kéo dài…

Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa và chủ động phát hiện. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là công tác tự kiểm tra trong nội bộ nhằm phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ đầu sai phạm.

Thực hiện chuyển đổi vị trí cán bộ, công chức đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, đáp ứng được yêu cầu công việc; kê khai tài sản, thu nhập tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Không để xảy ra tình trạng "chạy chọt"

Chỉ thị 01 cũng nhấn mạnh phải tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trên địa bàn TP và tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

“Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ‘chạy chọt’, ‘lợi ích nhóm’, lợi dụng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ; giải ngân vốn ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc” - Chỉ thị nêu rõ.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn trong phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nếu để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thì phải kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời, đúng quy định, không có ngoại lệ, không chịu sự ảnh hưởng, tác động không đúng của bất kỳ ai; xử lý nghiêm những người bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng.

Việc đánh giá, nhìn nhận các sai phạm cần phải đặt trong những điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ thể để có quan điểm xử lý khách quan, phù hợp.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay hồ sơ sang cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định. Chấn chỉnh, không để xảy ra tình trạng lạm dụng giám định, định giá trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử để kéo dài các vụ án, vụ việc nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về chất lượng, đẩy nhanh tiến độ trong công tác này.

Chánh Thanh tra TP có nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng để “không thể, không dám tham nhũng” theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương. Chú trọng thanh tra, xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự cấp ủy các cấp.

Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khoá mới những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không để xảy ra tình trạng cán bộ vừa mới quy hoạch, bổ nhiệm lại bị xử lý.