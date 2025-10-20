TP.HCM: Xử nghiêm cá nhân, tập thể né tránh, đùn đẩy trong đề xuất giải quyết khiếu nại, tố cáo 20/10/2025 18:42

(PLO)- Theo Chỉ thị 01 của UBND TP.HCM, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời các vụ việc từ cơ sở, không để khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị vượt cấp, phát sinh thành “điểm nóng”.

UBND TP.HCM đã ban hành Chỉ thị 01 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Giải quyết các khiếu nại, kiến nghị theo đúng quy định ngay từ cấp cơ sở

Trong đó, liên quan công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM giao thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chất lượng, hiệu quả việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất, gắn liền với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Bố trí đội ngũ công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực, am hiểu pháp luật, có khả năng vận động, hướng dẫn, thuyết phục thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên.

Đảm bảo đúng thời hạn trong công tác xử lý đơn; có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện công tác xử lý đơn; đảm bảo việc hướng dẫn, chuyển đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý, giải quyết.

Cán bộ, công chức TP.HCM giải thích, hướng dẫn thủ tục cho người dân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Các cơ quan, đơn vị cũng cần tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời, đúng quy định, phù hợp thực tiễn, khả thi và dứt điểm từ cơ sở đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền. Không để khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị vượt cấp, phát sinh thành “điểm nóng”.

Đồng thời, nắm chắc tình hình, dự báo chính xác việc phát sinh những tình huống đơn thư phức tạp, gay gắt có thể hình thành “điểm nóng” để kịp thời đề ra giải pháp xử lý dứt điểm tại cơ sở hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết nếu vượt quá thẩm quyền của cơ sở, đơn vị.

Theo Chỉ thị 01, các cơ quan, đơn vị phải xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tất cả các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải được xem xét, xử lý, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đúng thời hạn, đúng quy định từ cấp cơ sở.

Xử lý nghiêm cá nhân, tập thể thiếu trách nhiệm

Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức và của từng cơ quan, đơn vị.

Trước và trong thời gian tổ chức Đại hội đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng, khẩn trương, kịp thời xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến tổ chức đảng, nhân sự đại hội đảng các cấp gắn với nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND, UBND hai cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Song song đó, chú trọng đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng đối với những cán bộ, công chức làm tốt công tác này. Kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân, tập thể thiếu trách nhiệm, cố tình né tránh, đùn đẩy trong tham mưu, đề xuất giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và vi phạm quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Giám đốc Công an TP.HCM tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với Thanh tra TP, sở, ngành, phường, xã để nắm chắc thông tin, tình hình những vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị phức tạp, đông người. Qua đó, ngăn chặn kịp thời từ cơ sở việc lợi dụng khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị để lôi kéo, kích động cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật, tụ tập đông người tại trụ sở các cơ quan Đảng, nhà nước ở TP.HCM và Hà Nội.

Chánh Thanh tra TP được giao tăng cường thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo để kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót; kết hợp với thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong những lĩnh vực thường xuyên phát sinh khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

Chánh Văn phòng UBND TP cùng các cơ quan tham mưu, chuẩn bị nội dung, bố trí lịch để Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND TP tiếp công dân định kỳ theo quy định và thực hiện tiếp công dân đột xuất đối với những vụ việc phức tạp, gay gắt, đông người.