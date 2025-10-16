Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Toà án, Viện kiểm sát, Thi hành án tỉnh Đồng Nai 16/10/2025 21:48

(PLO)- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn liền với việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Ngày 16-10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Đồng Nai do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh làm Trưởng đoàn và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Mi chủ trì giám sát kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh ở đơn vị TAND tỉnh, VKSND tỉnh và Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2024.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm

Tại buổi giám sát, Phó Chánh án TAND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thành Sơn, cho biết Ban lãnh đạo TAND tỉnh Đồng Nai luôn xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn liền với việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh và củng cố niềm tin của nhân dân.

Toàn cảnh buổi giám sát chuyên đề kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2024. Ảnh: VŨ HỘI

Trong giai đoạn 2021-2024, TAND 2 cấp tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận tổng 2.264 đơn khiếu nại và 331 đơn tố cáo. Đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân tập các nội dung như: xét xử chưa khách quan, còn có sai sót về thủ tục tố tụng, xét xử có biểu hiện vi phạm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, chậm trễ trong giải quyết vụ án…

Tuy nhiên, tỷ lệ giải quyết đơn thư thời gian qua luôn đạt mức cao, không để tồn đọng, kéo dài, không phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, phức tạp. Đây là thành tích quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức ngành tòa án.

Về ngành Kiểm sát, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai Ngô Hữu Nghĩa thông tin, VKSND 2 cấp tỉnh Đồng Nai đã duy trì việc tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của ngành, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Quốc Hân nêu ý kiến tại buổi giám sát. Ảnh: VŨ HỘI.

Trong giai đoạn 2021-2024 đã tiếp nhận 9.061 đơn, trong đó có 1.778 đơn khiếu nại, 554 đơn tố cáo, 6.055 đơn tố giác tội phạm và kiến nghị phản ánh, 674 đơn hành chính. Việc công tác quản lý đơn, giải quyết đơn kịp thời và đúng quy định pháp luật.

Lĩnh vực Thi hành án, Phó Trưởng THADS tỉnh Trần Văn Hòa, cho biết thời gian qua, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan luôn quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và coi đây là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng. THADS tỉnh tiếp nhận 729 đơn.

"Thông qua nội dung các đơn thư và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã giúp cơ quan THADS phát hiện những sai sót của chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án, kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những hạn chế, sai sót”, phó trưởng THADS tỉnh Đồng Nai cho biết thêm.

Phối hợp để rút ngắn thời gian giải quyết.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Toà án, VKS và THADS tỉnh Đồng Nai cũng thẳng thắn nêu ra những mặt tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc như một số vụ việc khiếu nại, tố cáo còn giải quyết chậm, thiếu dứt điểm, dẫn đến tình trạng công dân gửi đơn nhiều lần hoặc vượt cấp.

Chánh án TAND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Tuyết phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: VŨ HỘI

Bên cạnh đó kỹ năng tiếp công dân, đối thoại, giải thích pháp luật của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đồng đều, hiệu quả tuyên truyền, thuyết phục còn hạn chế. Người khiếu nại, tố cáo một phần do trình độ am hiểu pháp luật còn hạn chế hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo của mình để gửi đơn nhiều lần đến các cơ quan nhằm mục đích kéo dài.

Vì vậy, các đơn vị kiến nghị Trưởng Đoàn giám sát chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, kịp thời cung cấp hồ sơ, tài liệu trong những vụ án, nhất là các vụ án hành chính, tranh chấp đất đai để rút ngắn thời gian giải quyết.

Lãnh đạo THADS tỉnh Đồng Nai báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo công dân. Ảnh: VŨ HỘI.

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến của các đơn vị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh đánh giá cao TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh và THADS tỉnh không chỉ báo cáo kết quả đạt được còn thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế để khắc phục trong công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trưởng Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới. Bên cạnh đó các đơn vị cũng nhanh chóng hoàn thiện nội dung báo cáo chi tiết, cụ thể, phải bổ sung thêm nội dung bài học kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân và đề xuất những giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Đoàn giám sát ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan chịu sự giám sát, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc và đào tạo đội ngũ cán bộ nắm vững kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn trong thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo…