Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai yêu cầu giải quyết quyền lợi cho người chống dịch COVID-19 15/10/2025 17:43

Chiều ngày 15-10, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh chủ trì buổi tiếp công dân Nguyễn Văn Hậu đại diện cho 9 cá nhân Khoa nội của Bệnh viện Đa khoa Bình Phước và Công ty TNHH Thương mại Hà An Phát phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai).

Buổi tiếp công dân để có hướng xử lý, tháo gỡ những vướng mắc trong việc thanh toán kinh phí cho 9 cá nhân Khoa nội của Bệnh viện Đa khoa Bình Phước trong phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành với số tiền gần 110 triệu đồng và thanh toán kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế Công ty TNHH Thương mại Hà An Phát với hơn 463 triệu đồng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh chủ trì buổi tiếp công dân. Ảnh: VŨ HỘI.

Về trường hợp 9 cá nhân khoa nội Bệnh viện đa khoa Bình Phước yêu cầu giải quyết chế độ, đại diện Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành giải thích báo cáo về việc tổng hợp kinh phí chi trả trong thời gian hỗ trợ chống dịch Covid19 tại đơn vị có thiếu sót. Trách nhiệm của các cá nhân và số tiền chi trả được trích từ nguồn kinh phí của các nhân.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh cho rằng 9 cá nhân trên thực tế có làm việc vì vậy yêu cầu giải quyết chế độ là chính đáng. Do đó, đề nghị Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành phối hợp các đơn vị giải quyết càng sớm càng tốt để còn động viên các y bác sĩ, chăm lo y tế địa phương.

Đại diện Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai báo cáo những khó khăn vướng mắc giải quyết những kiến nghị của công dân và doanh nghiệp. Ảnh: VŨ HỘI.

Trước đề nghị Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai đại diện Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành hứa sẽ giải quyết ngay việc chi trả chế độ cho 9 cá nhân theo quy định.

Trường hợp kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế Công ty TNHH Thương mại Hà An Phát trong tình thế cấp bách chống dịch Covid-19 nên UBND TP Biên Hoà (cũ) mua trang thiết bị y tế tổng giá trị hơn 463 triệu đồng. Tuy nhiên khi làm thủ tục thanh toán thì vướng một số thủ tục theo quy định nên đến nay vẫn chưa thanh toán cho công ty.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại Hà An Phát nêu ý kiến tại buổi tiếp công dân. Ảnh: VŨ HỘI.

Sau khi nghe các sở, ngành và đơn vị liên quan báo cáo về các hướng giải quyết trong thời gian qua, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai nhận định trong giai đoạn chống dịch do cấp bách nên chia sẻ khó khăn cho chính quyền và doanh nghiệp.

“Tuy nhiên doanh nghiệp đã cung cấp thiết bị y tế đến nay vẫn chưa được thanh toán là thiệt thòi. Vì vậy các đơn vị liên quan nhanh chóng tháo gỡ ngay trong tháng 11 này. Trong quá trình xử lý, tháo gỡ cần vận dụng những điều có lợi nhất cho doanh nghiệp đó là trách nhiệm của cơ quan nhà nước”, bà Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh giám sát tiến độ giải quyết vụ việc, nếu có vướng mắc báo cáo ngay để có hướng giải quyết vụ việc theo lời hứa với người dân, với doanh nghiệp.