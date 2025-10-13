Đảng đã lựa chọn được nhiều cán bộ giữ vị trí trọng yếu cấp Trung ương 13/10/2025 11:26

(PLO)- Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, nhiều ý kiến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân TP.HCM đánh giá Đảng đã lựa chọn được những cán bộ có phẩm chất chính trị, năng lực, trí tuệ vào các vị trí trọng yếu, nhất là cán bộ lãnh đạo Trung ương.

Sáng 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, diễn ra phiên trù bị.

Tại phiên trù bị, ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, đã trình bày báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Văn kiện được tổng hợp, tiếp thu trên cơ sở tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, trình bày báo cáo. Ảnh: BTC

Tư duy mới, đột phá

Theo ông Dương Anh Đức, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV được các Đảng ủy trực thuộc Thành uỷ, đại biểu tham dự Đại hội và các tầng lớp nhân dân quan tâm, thực hiện nghiêm túc, mạnh dạn đề xuất, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ vào những vấn đề lớn của đất nước.

Đa số ý kiến cho rằng văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, kết cấu rõ ràng, chặt chẽ, văn phong ngắn gọn, cô đọng, súc tích, thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực tiễn của đất nước.

Đồng thời, thể hiện rõ tầm nhìn, định hướng chiến lược, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phản ánh tư duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới của Đảng, mang tính định hướng chiến lược cao, thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I. Ảnh: BTC

Về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, đa số ý kiến bày tỏ sự thống nhất cao đối với việc tích hợp nội dung ba văn kiện gồm báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành Báo cáo chính trị trình Đại hội.

“Các đại biểu cho rằng đây là tư duy mới, đột phá, thể hiện cách làm sáng tạo, tránh được trùng lặp, thiếu thống nhất giữa các báo cáo theo hướng liên thông, đồng bộ” – ông Dương Anh Đức thông tin.

Về nội dung, việc đánh giá tổng quát cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước sau 40 năm đổi mới, xây dựng và phát triển, được Đảng ta rút ra có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc. Đặc biệt, trong công tác cán bộ, Đảng đã lựa chọn những cán bộ có đầy đủ phẩm chất chính trị, năng lực và trí tuệ vào vị trí trọng yếu các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo Trung ương.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều vụ án kinh tế, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, theo đúng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Đề nghị hoàn thiện phân cấp, phân quyền cho cấp xã

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức cho biết một số ý kiến đề nghị chủ đề Đại hội cần thể hiện rõ tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước, đi đôi với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhấn mạnh rõ hơn vai trò dẫn dắt của Đảng trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập sâu rộng. Bởi đây là điều kiện tiên quyết trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu đang diễn ra phức tạp và biến đổi không lường trước.

Các đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I. Ảnh: BTC

Một số ý kiến đề nghị cần phân tích, bổ sung số liệu minh chứng đầy đủ hơn về tác động của đại dịch COVID-19, công tác phòng, chống dịch; biến động kinh tế toàn cầu, những thay đổi sâu sắc về bối cảnh của thế giới tác động đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong nước.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; chất lượng nguồn nhân lực và những kết quả nổi bật trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng…

Về hạn chế, yếu kém, cần tập trung đánh giá về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Trong công tác cải cách hành chính, nhiều thủ tục còn rườm rà; pháp luật còn chồng chéo, thiếu phù hợp đặc thù vùng miền, thiếu tầm nhìn dài hạn, dự báo còn chủ quan; nguồn lực trong dân lớn nhưng chính sách huy động chưa đột phá.

Về các định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030, nhiều ý kiến đề xuất điều chỉnh, bổ sung đối với một số lĩnh vực quan trọng cần có vai trò dẫn dắt của thành phần kinh tế nhà nước, các lĩnh vực khác cần tạo không gian phát triển cho thành phần kinh tế tư nhân để phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 68.

Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung: “Xây dựng con người Việt Nam trở thành những công dân toàn cầu có khả năng tư duy phản biện, sáng tạo, thích ứng nhanh, có bản lĩnh văn hóa và đạo đức làm nền tảng”.

Đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện thể chế phân cấp, phân quyền, nhất là cho cấp xã; đưa dân chủ cơ sở, cải cách thể chế, chuyển đổi số toàn diện thành nội dung ưu tiên trong chiến lược phát triển.

Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, thực hiện mô hình “chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt”; kiên quyết xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng một cách hiệu quả, thực chất.