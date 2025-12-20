Phó Thủ tướng yêu cầu TP.HCM tập trung xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài 20/12/2025 20:19

(PLO)- Về việc xử lý khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn TP.HCM, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu không đùn đẩy trách nhiệm từ cấp này sang cấp khác, từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm với tinh thần trong sáng.

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 700/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo 751, làm việc với UBND TP.HCM về báo cáo kết quả xử lý khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn Thành phố.

Theo số liệu báo cáo TP.HCM (sau sắp xếp), đến nay có tổng số 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan tháo gỡ, cho định hướng tháo gỡ 670/838 dự án chiếm 80% các dự án được xử lý.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của UBND TP.HCM đã đạt được thời gian qua. Tuy nhiên, Thành phố cần tập trung hơn nữa, rà soát toàn diện, cập nhật đầy đủ thông tin, danh mục các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài bảo đảm không bỏ sót, bỏ lọt dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn Thành phố và chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, chính xác về nội dung, thông tin theo đúng yêu cầu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban chỉ đạo 751.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Quochoi

Không để lãng phí kéo dài, không để xảy ra vi phạm

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM tổ chức quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung xử lý dứt điểm các dự án khó khăn vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn Thành phố.

Điều này nhằm giải phóng nguồn lực phát triển tới từng cán bộ, công chức, đảng viên trong cơ quan, tổ chức; không để lãng phí kéo dài, không để xảy ra vi phạm; không đùn đẩy trách nhiệm từ cấp này sang cấp khác, từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm với tinh thần trong sáng.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý UBND Thành phố khẩn trương rà soát, thực hiện giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền để nhanh chóng đưa dự án đi vào hoạt động. Chịu trách nhiệm làm rõ các vướng mắc của dự án liên quan việc tuân thủ các quy định pháp luật trong từng thời kỳ; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ phù hợp với tình hình thực tiễn, trên tinh thần pháp luật cho phép.

Đối với các dự án gồm: Dự án Khu cao ốc văn phòng và khách sạn tại số 3C Tôn Đức Thắng, Dự án khu dân cư số 168 Phan Văn Trị và Dự án Khu tứ giác Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng - Ngô Đức Kế, Phó Thủ tướng đề nghị của UBND TP.HCM tiếp tục có văn bản kiến nghị Bộ Công an trả lời kết quả xác minh về các nội dung liên quan trực tiếp đến các dự án. Trong đó cần xác định rõ: Có vụ việc có dấu hiệu tội phạm hay không, nếu có thì các dự án trên có phải là vật chứng của vụ án hay không.

Trên cơ sở kết quả trả lời của Bộ Công an, UBND TP.HCM tập trung, chủ động giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc tại các dự án này.

Đối với dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), TP.HCM khẩn trương thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 212/NQ-CP của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án hạ tầng tại TP.HCM bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước và nhà đầu tư; báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện.

Giải quyết dứt điểm 12 dự án thuộc thẩm quyền trong tháng 1-2026

Đối với 12 dự án thuộc thẩm quyền của TP.HCM, Phó Thủ tướng đề nghị Thành phố khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm trong tháng 1-2026.

Đối với các kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về xác định thời điểm tính giá đất cho quỹ đất đối ứng thanh toán cho nhà đầu tư (dự án BT); xác định lại giá đất để truy thu các khoản nộp bổ sung, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương hướng dẫn TP.HCM thực hiện theo quy định; đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đối những dự án có tình huống pháp lý tương tự như quy định tại Nghị quyết số 170/2024/QH15, Phó Thủ tướng đề nghị UBND Thành phố chủ động rà soát, phân loại và xác định tình huống tương tự về mặt pháp lý của dự án. Cơ chế, chính sách đề xuất áp dụng theo quy định tại Nghị quyết của Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 11-12 vừa qua.

Đối với nội dung vướng mắc tại các Dự án BT, BOT, UBND Thành phố chủ động phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được hướng dẫn thực hiện theo quy định; tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có) đảm bảo theo tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa nhà nước và nhà đầu tư".

Đối với dự án do Nhà đầu tư có vốn nước ngoài thực hiện chưa làm rõ, xác định sai phạm do lỗi của cơ quan Việt Nam hay Nhà đầu tư, UBND Thành phố trao đổi, làm việc cụ thể với nhà đầu tư để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền về cơ chế tháo gỡ để dự án triển khai khả thi, đúng quy định pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước và doanh nghiệp; tránh việc phát sinh khiếu kiện quốc tế ảnh hưởng bất lợi đến môi trường đầu tư của Thành phố và của cả nước.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, cơ quan trung ương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn UBND TP.HCM thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Thành phố; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết vướng mắc vượt thẩm quyền (nếu có).