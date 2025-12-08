Sửa Nghị quyết 98: Đề xuất gỡ vướng cho hàng trăm dự án BT tại TP.HCM

Tuần này, từ ngày 8 đến 11-12, Quốc hội bước vào những ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 10, biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng.
Trong đó đáng chú ý, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 98/2023 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.
Tại phiên thảo luận tổ trước đó về dự thảo Nghị quyết này, các đại biểu đã nêu ra những vướng mắc cần tháo gỡ trong thu hút nhà đầu tư chiến lược, định giá đất của các dự án BT (xây dựng – chuyển giao).
Phân cấp cho HĐND TP.HCM quyết định khi bổ sung danh mục nhà đầu tư chiến lược
Đại biểu Trần Anh Tuấn (đoàn TP.HCM) cho rằng TP.HCM cần bổ sung rất nhiều danh mục ngành nghề để thu hút các nhà đầu tư chiến lược phù hợp với bối cảnh phát triển mới. Tuy nhiên, theo ông, việc phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội mỗi khi có thay đổi nhỏ như bổ sung một hoặc hai ngành nghề cần thu hút… sẽ mất rất nhiều thời gian.
Từ đó, ông Trần Anh Tuấn kiến nghị cần phân cấp cho HĐND TP quyết định bổ sung khi có sự thay đổi trong các danh mục. “Những phát sinh mới về các ngành nghề cần ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lượng thì phân cấp cho HĐND TP.HCM quyết định và báo cáo Chính phủ hằng năm” – đại biểu đề xuất bổ sung nội dung này vào Điều 7 dự thảo Nghị quyết 98 nhằm phân cấp triệt để cho TP.
Liên quan tới lập và điều chỉnh quy hoạch chi tiết, đại biểu đoàn TP.HCM cho hay hiện có các quy hoạch gồm quy hoạch thành phố, quy hoạch chung, quy hoạch đô thị nông thôn và quy hoạch chi tiết.
Trong đó, quy hoạch 1/500 (quy hoạch chi tiết) do các nhà đầu tư lập để thực hiện dự án và thường xung đột với quy hoạch 1/2.000 (quy hoạch phân khu) hay quy hoạch đô thị nông thôn.
“Nhà đầu tư khi lập quy hoạch chi tiết thường tối đa hóa lợi ích của họ. Họ cũng tuân thủ các chỉ tiêu về quy hoạch nhưng lại xung đột ở một số điểm như bố trí cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công viên, trường học, bệnh viện… trong những dự án lớn” – ông Tuấn nói và nhìn nhận những điểm này sẽ không phù hợp với quy hoạch 1/2.000, gây vướng mắc và mất rất nhiều thời gian.
Vì vậy, đại biểu Trần Anh Tuấn cho rằng nếu phân cấp cho TP xử lý những vấn đề này và báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì các khó khăn, vướng mắc có thể được giải quyết. Việc thu hút đầu tư và thực hiện các dự án cũng sẽ nhanh hơn…
Giá đất phải được tính tại thời điểm ký hợp đồng BT hoặc bàn giao dự án
Góp ý để gỡ vướng cho nhiều dự án BT tại TP.HCM, đại biểu Trần Hữu Hậu (đoàn Tây Ninh), cho biết theo Luật Đất đai thì thời điểm xác định giá đất đối với diện tích đất thanh toán cho hợp đồng BT là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất và cho thuê đất.
Theo ông, quy định này là sòng phẳng, rõ ràng, bởi lẽ nhà đầu tư được giao đất lúc nào thì Nhà nước tính tiền sử dụng đất ở thời điểm đó. Tuy nhiên, trên thực tế rất nhiều dự án nhà đầu tư đã hoàn thành, đã bàn giao và xác định giá trị nhưng phải 5-7 năm, thậm chí 8-10 năm sau, cơ quan chức năng mới xem xét giao đất, cho thuê đất và bàn giao quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư để thực hiện dự án đối ứng.
Điều này, theo đại biểu đoàn Tây Ninh sẽ khiến nhà đầu tư “thiệt hại đơn, thiệt hại kép”, bởi thời điểm có quyết định giao đất, cho thuê đất và thời điểm bàn giao công trình… cách nhau quá xa, mức chênh lệch giá đất giữa hai thời điểm rất lớn.
Còn theo Luật Đối tác công tư (Luật PPP), giá đất dự kiến của quỹ đất thanh toán cho dự án BT được tính căn cứ vào bảng giá đất tại thời điểm lập dự án, lập hồ sơ mời thầu. Ông Hậu cho rằng quy định này “có vẻ có lợi cho doanh nghiệp” nhưng cũng làm nảy sinh một số vấn đề bất cập, nhất là với các dự án bị chậm bàn giao đất.
Cụ thể, từ thời điểm lập dự án, lập hồ sơ mời thầu đến thời điểm ký kết hợp đồng hoặc hoàn thành dự án, bàn giao công trình, xác định giá trị thanh toán có khi rất xa. “Như vậy lại bất lợi cho Nhà nước” – ông nói thêm.
Để đảm bảo công bằng, sòng phẳng và giảm bớt thiệt hại cho nhà đầu tư, đại biểu Hậu đề xuất quy định “xác định giá đất đối với diện tích đất thanh toán cho hợp đồng BT phải cùng thời điểm ký kết hợp đồng BT, hoặc ít nhất là tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành, bàn giao công trình theo hợp đồng BT”.
“Trường hợp chưa giao đất, chưa cho thuê đất đối với hợp đồng BT, trên cơ sở giá trị khối lượng nghiệm thu công trình, dự án BT được kiểm toán, UBND TP.HCM thực hiện việc giao đất, cho thuê đất để thanh toán hợp đồng BT. Giá tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với quỹ đất thanh toán hợp đồng BT được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng BT hoặc tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành, bàn giao công trình dự án.
“Quy định như thế vừa thể hiện tinh thần kiến tạo, công bằng, sòng phẳng với doanh nghiệp, vừa là cơ chế thúc đẩy các cơ quan, công chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình” – ông Trần Hữu Hậu nhấn mạnh.
Đại biểu Hậu cũng nhắc đến Nghị định 91/2005 gỡ vướng cho các dự án BT tại Thủ Thiêm. Theo đó, Nghị định này quy định thời điểm xác định giá đất thanh toán là lúc ký tắt hợp đồng BT.
Theo ông, nghị định này ra đời đã gỡ những vướng mắc kéo dài cho các dự án BT tại Thủ Thiêm. “Quy định này nên được áp dụng cho toàn bộ các dự án BT tại TP.HCM trong Nghị quyết 98 sửa đổi, góp phần tháo gỡ cho hàng trăm dự án tại TP đang bị đình trệ” – ông nói.
Những nội dung trọng tâm của tuần làm việc cuối cùng
Từ ngày 8 đến 11-12, Quốc hội bước vào tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 10, biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng.
Cụ thể, có 43 Luật được biểu quyết thông qua, trong đó đáng chú ý là Luật An ninh mạng, Luật Thương mại điện tử, Luật Báo chí (sửa đổi), Luật Viên chức (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Chuyển đổi số, Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi, Luật Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế…
Ngoài ra Quốc hội cũng biểu quyết thông qua các nghị quyết, như Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế; Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.
Cạnh đó là các nghị quyết về phát triển giáo dục và đào tạo; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; Nghị quyết về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.
Quốc hội cũng thông qua các nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn tại địa bàn Thủ đô; sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136/2024 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.
Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước; nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Cạnh đó là biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.
Trong tuần làm việc, Quốc hội còn thảo luận tại hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025; Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2025.
Dự kiến chiều 11-12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu bế mạc, kết thúc kỳ họp cuối cùng – “kỳ họp lịch sử của lịch sử”, Quốc hội khóa XV.