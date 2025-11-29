Năm 2026, đánh giá công chức theo KPI 29/11/2025 13:38

(PLO)- Trong năm 2026, Nghị quyết của Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu thực hiện đánh giá công chức theo tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI); khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết 244/2025 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Nghị quyết đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó đáng chú ý là tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD; tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,96%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%...

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện tốt 11 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Nghị quyết của Quốc hội đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia

Trong đó, Quốc hội lưu ý tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nợ công, bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn quy định.

Đồng thời, điều hành lãi suất, tỉ giá phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô và mục tiêu đề ra, đáp ứng nhu cầu vốn với chi phí hợp lý cho nền kinh tế; hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; quản lý hiệu quả thị trường vàng, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán.

Quốc hội cũng yêu cầu tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, trọng tâm là pháp luật về đầu tư, kinh doanh để giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển. “Đưa thể chế trở thành “đột phá của đột phá” và lợi thế cạnh tranh quốc gia” – Nghị quyết nhấn mạnh.

Cùng đó, chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách, đặc biệt là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình kinh tế mới, kinh doanh dựa trên công nghệ và nền tảng số, tạo dựng hành lang pháp lý cho những vấn đề mới, phi truyền thống (trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khai thác nguồn lực dữ liệu...).

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển đặc khu kinh tế tại Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Đặc biệt, Quốc hội yêu cầu năm 2026, cắt giảm, đơn giản hoá 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết hoặc mâu thuẫn, chồng chéo hoặc quy định chung chung, không cụ thể, không rõ ràng. Bãi bỏ 100% điều kiện đầu tư kinh doanh của các ngành, nghề không thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024.

Năm 2026, một trong những nhiệm vụ được Quốc hội lưu ý là thực hiện đánh giá công chức theo tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức (KPI). Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Kinh tế nhà nước là chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng

Một nhiệm vụ quan trọng khác mà Quốc hội yêu cầu là tập trung hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện bộ máy quản lý, điều hành để phục vụ phát triển. Tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu.

Phân cấp, phân quyền tối đa cho các cấp gắn với phân bổ nguồn lực và trách nhiệm giải trình, nâng cao năng lực thực thi… Xây dựng các giải pháp đột phá, khả thi, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, nhất là đội ngũ cán bộ của các Bộ, ngành Trung ương tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn mới.

Quốc hội cũng nhấn mạnh thực hiện đánh giá công chức theo tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức (KPI). Triển khai hiệu quả cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đối với người có tài năng. “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức” – Nghị quyết Quốc hội nêu rõ.

Nghị quyết cũng yêu cầu xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong đó, phát triển kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; khuyến khích đối tác công tư. Thực sự coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; thu hút có chọn lọc các dự án FDI gắn với chuyển giao công nghệ; tăng cường kết nối giữa các khu vực kinh tế...

Song song đó là tập trung tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Xây dựng, sớm đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, TP Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới tại một số địa phương.

Ngoài ra, Quốc hội cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM. Hoàn thành việc khảo sát, thiết kế các tuyến đường sắt kết nối khu vực, quốc tế, một số đoạn tuyến trên đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Nghiên cứu triển khai giai đoạn 2 Cảng hàng không quốc tế Long Thành; bảo đảm tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình... Khẩn trương triển khai dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cảng Hòn Khoai và một số cảng biển tiềm năng khác.

Phát triển hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế; tiếp tục thực hiện hiệu quả Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII); bảo đảm tiến độ dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2…