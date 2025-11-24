Các điểm mới trong Quy hoạch tổng thể quốc gia 24/11/2025 08:07

(PLO)- Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 điều chỉnh phân vùng kinh tế - xã hội gồm sáu vùng, trong đó vùng Bắc Trung Bộ, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã có những thay đổi lớn.

Tuần làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tiếp tục dành thời gian để thảo luận về nhiều dự án luật liên quan trực tiếp tới phát triển kinh tế - xã hội.

Trình Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế

Ngày 24-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về hai dự án luật gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Báo chí (sửa đổi).

Sáng 25-11, các đại biểu sẽ nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ về ba nội dung. Cụ thể là Luật Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035; và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Ngoài ra, trong tuần làm việc, Quốc hội cũng thảo luận ở hội trường về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế, Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Quy hoạch (sửa đổi), điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Cùng đó là Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế.

Đáng chú ý, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua bốn dự án luật gồm Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật Tương trợ tư pháp về dân sự và Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.

Phát triển các đô thị vệ tinh

Liên quan đến quy hoạch tổng thể quốc gia, tờ trình của Chính phủ đã nêu rõ trong bối cảnh sắp xếp các đơn vị hành chính, không gian phát triển quốc gia phải được tổ chức hiệu quả, thống nhất trên quy mô toàn quốc, chú trọng khai thác hiệu quả không gian phát triển mới. Đồng thời, bảo đảm liên kết nội vùng, liên vùng, khu vực và quốc tế gắn với khai thác lợi thế so sánh của quốc gia, từng vùng, từng địa phương trong vùng nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm mức tăng trưởng kinh tế hai con số.

Quy hoạch đã điều chỉnh phân vùng kinh tế - xã hội gồm sáu vùng. Cụ thể, vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ và vùng ĐBSCL. Trong đó có hai vùng có sự thay đổi lớn so với trước đây là vùng Bắc Trung Bộ gồm năm tỉnh thành từ Thanh Hóa đến TP Huế và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm sáu tỉnh thành từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng.

Trong đó, quy hoạch định hướng phát triển TP.HCM trở thành siêu đô thị đạt tầm quốc tế theo mô hình đa cực, đa trung tâm, có hệ thống kết cấu hạ tầng và quản trị thông minh, hiện đại. Ưu tiên phát triển các đô thị gắn với các hành lang kinh tế để trở thành các đô thị trung tâm phù hợp với chức năng của từng vùng, thúc đẩy lan tỏa phát triển. Phát triển các đô thị vệ tinh của một số đô thị lớn, nhất là TP Hà Nội, TP.HCM

Dự thảo điều chỉnh quy hoạch tổng thể cũng mở rộng phạm vi và bổ sung một số nội hàm trong định hướng phát triển của bốn vùng động lực quốc gia.

Theo đó, vùng động lực phía Bắc, vùng động lực phía Nam, vùng động lực miền Trung, vùng động lực ĐBSCL được mở rộng ra khu vực phụ cận, là các địa bàn có mạng lưới kết cấu hạ tầng đã và đang được đầu tư, bố trí các khu, cụm công nghiệp, các đô thị, khu đô thị...

Cùng đó, bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ bao gồm các địa bàn ven biển của ba tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh. Mục tiêu là nhằm xây dựng vùng động lực ven biển Bắc Trung Bộ trở thành một trung tâm về công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí chế tạo, công nghiệp ô tô và phụ trợ của cả nước. Phát triển nhanh các ngành công nghiệp mới như điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp công nghệ số, các ngành công nghệ cao…, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội toàn vùng.

“Tiếp tục phát triển các trung tâm du lịch biển gắn với các đô thị du lịch ven biển; phát triển các cảng biển và dịch vụ cảng biển, dịch vụ logistics” – theo tờ trình Chính phủ.