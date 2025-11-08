Đề xuất chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP.HCM... được phê duyệt quy hoạch chung TP 08/11/2025 06:00

(PLO)- Về quy hoạch chung thành phố, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đề xuất phân cấp cho chủ tịch UBND TP trực thuộc Trung ương phê duyệt, trong khi đó đại biểu Đỗ Đức Hiển thì đề nghị giao Thủ tướng.

Hôm qua (7-11), Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn và việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030.

Các đại biểu nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra các dự thảo luật sáng 7-11. Ảnh: QH

Chỉ lập một quy hoạch tổng thể

Một trong những nội dung đáng chú ý là dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn sửa đổi đã bổ sung quy định liên quan lập quy hoạch chung đô thị mới dự kiến trở thành TP trực thuộc Trung ương (Điều 22).

Theo đó, Quy hoạch TP (trực thuộc trung ương) và đô thị mới dự kiến trở thành TP (trực thuộc trung ương) được lập ba cấp độ (chung - phân khu - chi tiết); đối với các đô thị thuộc tỉnh và các khu chức năng là khu kinh tế, khu du lịch quốc gia lập hai cấp độ (chung - chi tiết); đối với các khu vực còn lại, trên cơ sở quy hoạch tỉnh thì lập hai cấp độ (phân khu - chi tiết) hoặc một cấp độ là quy hoạch chi tiết.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết khi thẩm tra nhiều ý kiến trong Ủy ban cho rằng trong bối cảnh mới, chỉ cần lập một Quy hoạch tổng thể duy nhất đối với TP trên cơ sở hợp nhất nội dung Quy hoạch chung TP và Quy hoạch tỉnh. Một số ý kiến khác thì đề xuất lập riêng Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch chung TP.

Đại biểu Đỗ Đức Hiển (đoàn TP.HCM). Ảnh: QUANG KHÁNH

Nêu ý kiến, đại biểu Đỗ Đức Hiển (đoàn TP.HCM) cho hay hiện nay các TP (trực thuộc Trung ương) đang phải đồng thời lập hai loại quy hoạch. Cụ thể, Quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch, còn Quy hoạch chung TP theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Tuy nhiên, theo ông, qua rà soát, giữa hai loại quy hoạch này có sự trùng lặp đáng kể về nội dung, đặc biệt trong các phần liên quan đến định hướng phát triển không gian, hạ tầng, môi trường và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Trong khi đó, dự thảo Luật Quy hoạch (sửa đổi) đang quy định phê duyệt Quy hoạch tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, còn thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch chung TP theo dự Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn lại được trao cho Thủ tướng.

Để đảm bảo tính thống nhất, giảm chồng chéo, ông Hiển đề nghị với các TP trực thuộc trung ương như Hà Nội, TP.HCM… chỉ lập một quy hoạch tổng thể trên cơ sở tích hợp nội dung của Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch chung TP. Điều này sẽ bảo đảm bao quát toàn diện các yếu tố về phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường, hạ tầng kỹ thuật và tổ chức không gian đô thị.

Trong trường hợp này, đại biểu đoàn TP.HCM cũng đề nghị thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung TP là Thủ tướng Chính phủ, nhằm bảo đảm sự gắn kết giữa quy hoạch đô thị của các TP lớn với định hướng phát triển quốc gia và vùng.

“Trường hợp cần điều chỉnh quy hoạch này, UBND cấp tỉnh sẽ tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định” – ông Hiển dẫn Điều 48 dự thảo Luật.

Theo ông, đây là nội dung thể hiện chủ trương đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, trên cơ sở luật hóa nội dung đã được thí điểm theo tinh thần Nghị quyết 98 về chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và cũng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng (đoàn Điện Biên). Ảnh: LÂM HIỂN

Đề xuất bỏ quy hoạch phân khu

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng (đoàn Điện Biên) cũng nhìn nhận quy hoạch chung của TP trực thuộc Trung ương là quy hoạch để cụ thể hóa quy hoạch tỉnh, nói cách khác, đây là quy hoạch "cấp dưới" của quy hoạch tỉnh.

“Dự thảo Luật Quy hoạch (sửa đổi) đã thiết kế theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương theo đúng tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” – ông nói và cho rằng thẩm quyền đối với quy hoạch chung của TP trực thuộc Trung ương cũng phải theo tinh thần này. Cụ thể, phân cấp cho chủ tịch UBND TP trực thuộc Trung ương phê duyệt nhằm bảo đảm tính thống nhất với quy hoạch cấp tỉnh và tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư tại các đô thị lớn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh các TP trực thuộc Trung ương là trung tâm phát triển năng động, cần cơ chế linh hoạt và kịp thời. “Nếu vẫn phải trình Thủ tướng sẽ không đảm bảo tiến độ” - ông nói.

Ngoài ra, ông cũng đề xuất nghiên cứu bỏ cấp quy hoạch trung gian là quy hoạch phân khu, chỉ giữ quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết để tinh gọn quy trình và tiết kiệm thời gian. Bộ trưởng Tài chính cũng đồng thời đề nghị bổ sung quy định về loại hình và cấp độ quy hoạch cho đơn vị hành chính phường trong hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn, để làm cơ sở trong việc triển khai lập quy hoạch, quản lý và xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn phường.