Sẽ có bộ tiêu chí KPI cụ thể để đánh giá công chức 18/10/2025 08:13

(PLO)- Bộ Nội vụ đề xuất các tiêu chí chấm điểm KPI cụ thể đối với công chức và được thực hiện hằng tháng, hằng quý, 6 tháng và hằng năm.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo và trình.

Các tiêu chí cụ thể của KPI

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, việc theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức căn cứ vào các tiêu chí chung (30 điểm) và tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ (70 điểm).

Trong đó, tiêu chí chung bao gồm phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, văn hóa thực thi công vụ và ý thức kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm; khả năng đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ được giao. Tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; thái độ phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp và khả năng phối hợp với đồng nghiệp.

Cùng đó là năng lực đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong thực thi công vụ.

Ảnh: THUẬN VĂN

Về tiêu chí liên quan kết quả thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở đơn vị sản phẩm/công việc chuẩn đã được phê duyệt, người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức hoặc người đứng đầu cơ quan sẽ quy đổi và xác định đơn vị sản phẩm/công việc chuẩn để làm cơ sở quy đổi nhiệm vụ được giao của công chức.

KPI (Key Performance Indicator) là chỉ số đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, được xác định dựa trên sản phẩm/công việc gắn với vị trí việc làm, phản ánh hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo số lượng, chất lượng và tiến độ.

Trường hợp phát sinh nhiệm vụ gắn với sản phẩm/công việc mới ngoài nhiệm vụ thì người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức báo cáo người đứng đầu cơ quan quản lý công chức để bổ sung và quy đổi cho phù hợp.

Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) của công chức được thực hiện trên cơ sở so sánh giữa kết quả số lượng sản phẩm/công việc hoàn thành với số lượng sản phẩm/công việc được giao hằng tháng, hằng quý. Đơn vị tính là bằng tỉ lệ %.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được chia làm ba tiêu chí, gồm số lượng, chất lượng và tiến độ của sản phẩm/công việc. Trong đó, chất lượng và tiến độ nếu mỗi lần chưa đạt yêu cầu, phải chỉnh sửa hay chậm tiến độ thì bị trừ 25% điểm.

Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì ngoài các tiêu chí chung còn được đánh giá theo các tiêu chí khác. Cụ thể, kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; khả năng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; năng lực tập hợp, đoàn kết công chức thuộc phạm vi quản lý…

4 mức xếp loại chất lượng công chức

Bộ Nội vụ đề xuất công chức được xếp loại chất lượng căn cứ vào kết quả theo dõi, đánh giá hằng tháng, hằng quý theo bốn mức.

Mức 1 là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Công chức có kết quả theo dõi, đánh giá đạt từ 90 điểm trở lên.

Mức 2 là hoàn thành tốt nhiệm vụ: Công chức có kết quả theo dõi, đánh giá đạt từ 70 điểm trở lên đến dưới 90 điểm.

Mức 3 là hoàn thành nhiệm vụ: Công chức có kết quả theo dõi, đánh giá đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm.

Mức 4 là không hoàn thành nhiệm vụ thuộc một trong các trường hợp. Gồm công chức có kết quả theo dõi, đánh giá dưới 50 điểm.

Công chức bị cấp có thẩm quyền kết luận có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Công chức có hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động công vụ bị kỷ luật bằng hình thức từ khiển trách trở lên trong năm đánh giá. Hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật (đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý).

KPI là cơ sở để bố trí vị trí việc làm cao hơn hoặc thấp hơn

Việc theo dõi, đánh giá công chức sẽ được thực hiện hằng tháng, hằng quý, 6 tháng và hằng năm. Kết quả đánh giá sẽ sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.

Cụ thể, với kết quả đánh giá hàng tháng, hàng quý được sử dụng để phát hiện, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của công chức. Đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng thực thi công vụ của công chức.

Kết quả đánh giá 6 tháng được sử dụng để xem xét bố trí, thay đổi vị trí việc làm phù hợp với năng lực của công chức. Đồng thời, làm căn cứ xác định tiền thu nhập tăng thêm, tiền thưởng từ quỹ tiền thưởng hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Với kết quả xếp loại hằng năm được sử dụng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên, thực hiện các chính sách khác đối với công chức.

Xem xét bố trí công chức vào vị trí việc làm cao hơn, thấp hơn hoặc cho thôi việc; được dùng làm căn cứ xác định tiền thu nhập tăng thêm, tiền thưởng từ quỹ tiền thưởng hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị…