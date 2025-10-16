Bộ Chính trị có kết luận mới về đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý 16/10/2025 19:57

(PLO)- Bộ Chính trị yêu cầu khi đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý cần tập trung vào việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình và trách nhiệm nêu gương, xây dựng mối đoàn kết nội bộ...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận 198 của Bộ Chính trị về chủ trương đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Cụ thể, tại phiên họp ngày 3-10, xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình đội ngũ cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, Bộ Chính trị cơ bản đồng tình với các nội dung của báo cáo.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả và xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác quản lý, đánh giá cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương đánh giá cán bộ định kỳ hằng quý, hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: NHÂN DÂN

Bộ Chính trị nêu rõ đối với chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì căn cứ các quy định hiện hành, giao ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; ban thường vụ đảng ủy các ban, bộ, ngành, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương trực tiếp quản lý cán bộ định kỳ hằng quý đánh giá theo quy định.

Trong đó, tập trung vào một số nội dung, tiêu chí chủ yếu như phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình và trách nhiệm nêu gương; xây dựng mối đoàn kết nội bộ...

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và mức độ hoàn thành của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong phạm vi phụ trách; đối với những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, cần phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra biện pháp khắc phục.

Đồng thời, đề xuất xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ; đồng thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét việc điều chuyển, bố trí công tác khác đối với cán bộ có vi phạm, khuyết điểm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

“Định kỳ báo cáo kết quả với Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) trước ngày 15 tháng cuối của mỗi quý” – Kết luận nêu rõ.

Đối với chức danh diện cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quản lý, Kết luận 198 của Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị căn cứ các quy định hiện hành có trách nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ thuộc diện cấp mình quản lý.

Trong đó, tập trung vào các nội dung, tiêu chí định hướng như với chức danh do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

“Trên cơ sở xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ, xem xét, quyết định điều chuyển, bố trí công tác khác đối với cán bộ có vi phạm, khuyết điểm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao” – Bộ Chính trị lưu ý.

Kết quả đánh giá định kỳ hằng quý của cán bộ cần báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước ngày 30 tháng cuối của mỗi quý; đồng thời gửi Ban Tổ chức Trung ương để theo dõi, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các cơ quan liên quan đề xuất điều chuyển, phân công, bố trí công tác khác đối với cán bộ có vi phạm, khuyết điểm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định.