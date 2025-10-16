Ông Trần Tiến Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên 16/10/2025 16:39

Chiều 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 công bố kết quả kỳ họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Theo đó tại kỳ họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy, các Phó bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 52 người, trong đó 14 người được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VOV

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các phó bí thư Tỉnh ủy gồm các ông: Lê Thành Đô, Mùa A Vảng và Hà Quang Trung.

Cũng trong chiều nay, các đại biểu dự Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên đi dự Đại hội XIV của Đảng. Theo đó, Đại hội đã thống nhất và bầu 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội XIV của Đảng.

Ông Trần Tiến Dũng sinh năm 1975, quê ở Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình). Ông có trên 20 năm công tác trong ngành Tư pháp, trưởng thành qua nhiều vị trí công tác, như chuyên viên, Thư ký lãnh đạo Bộ Tư pháp, phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tháng 2-2019, ông được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020; sau đó ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Tháng 5-2023, ông được điều động, bổ nhiệm quay trở lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tháng 1-2025, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cũ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến tháng 7, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.