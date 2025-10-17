Đại học Quốc gia TP.HCM ký kết hợp tác với Đại học Stanford của Hoa Kỳ 17/10/2025 15:22

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kỳ vọng sự hợp tác giữa Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Stanford sẽ mở ra các chương trình đào tạo, nghiên cứu... đào tạo thế hệ nhân lực chất lượng cao, có tầm nhìn toàn cầu cho Việt Nam.

Ngày 16-10 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến công tác của Đoàn Lãnh đạo cấp cao TP.HCM tại Hoa Kỳ, Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường Phát triển bền vững Doerr – Đại học Stanford đã chính thức ký kết hợp tác tại Stanford, California, Hoa Kỳ.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM; GS Arun Majumdar – nguyên Thứ trưởng Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, Hiệu trưởng Trường Phát triển bền vững Doerr, các nhà khoa học Stanford, lãnh đạo Sở Ban Ngành TP.HCM, doanh nghiệp và đối tác của hai bên.

Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường Phát triển bền vững Doerr – Đại học Stanford ký kết hợp tác. Ảnh: ĐHQG TP.HCM

Đặt nền móng hợp tác toàn diện với Stanford

Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường Phát triển bền vững Doerr hướng tới thúc đẩy nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, nâng cao chất lượng đào tạo và chuyển giao tri thức trong các lĩnh vực trọng điểm: Công nghệ quản lý, xử lý và tái chế chất thải; biến đổi khí hậu, khí nhà kính và mục tiêu Net-Zero; bảo vệ nguồn nước và chất lượng không khí đô thị; năng lượng và trung tâm dữ liệu bền vững; thực hiện các dự án thí điểm về môi trường, năng lượng và phát triển bền vững tại TP.HCM và các lĩnh vực công nghệ cao.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, cho biết việc ký kết hợp tác hôm nay không chỉ là cơ hội để hai đại học chia sẻ tri thức và công nghệ trong lĩnh vực môi trường, năng lượng mà còn là bước khởi đầu để Đại học Quốc gia TP.HCM hợp tác sâu rộng hơn với các trường thành viên khác của Stanford trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và đô thị đại học thông minh.

Hai bên cam kết huy động nguồn lực để triển khai các dự án hợp tác, hội thảo, đào tạo và trao đổi giảng viên, sinh viên giữa Stanford và Đại học Quốc gia TP.HCM. Đây là bước đi cụ thể nhằm giải quyết các thách thức môi trường, đồng thời hình thành các mô hình hợp tác 3 Nhà (Nhà trường – Nhà nước – Doanh nghiệp) cho phát triển bền vững đô thị.

Chủ tịch UBND TP.HCM và Lãnh đạo Trường Phát triển bền vững Doerr tại buổi làm việc. Ảnh: ĐHQG TP.HCM

Tăng cường hợp tác quốc tế vì phát triển bền vững

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được bày tỏ vinh dự khi có mặt tại Đại học Stanford – trung tâm tri thức hàng đầu thế giới, nơi khởi nguồn của nhiều ý tưởng và công nghệ mới.

Ông nhấn mạnh TP.HCM đang ưu tiên phát triển chuyển đổi số, kinh tế số và năng lượng sạch, do đó rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao và các giải pháp đột phá.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được kỳ vọng, sự hợp tác giữa Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Stanford sẽ mở ra các chương trình đào tạo, nghiên cứu và phòng thí nghiệm chung theo nhu cầu của Thành phố, nhằm đào tạo thế hệ nhân lực chất lượng cao, có tầm nhìn toàn cầu cho Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai tặng quà lưu niệm của Đại học Quốc gia TP.HCM đến Trường Phát triển bền vững Doerr. Ảnh: ĐHQG TP.HCM

Về phía Stanford, Hiệu trưởng Trường Phát triển bền vững Doerr – GS Arun Majumdar bày tỏ sự vui mừng trước sự hợp tác này, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của TP.HCM và Đại học Quốc gia TP.HCM trong việc thúc đẩy phát triển xanh. GS Arun Majumdar cho rằng hợp tác giữa hai bên sẽ tạo ra những nghiên cứu có tác động thực tiễn, hướng tới các giải pháp năng lượng và môi trường bền vững cho khu vực Đông Nam Á.

Ông nhấn mạnh chiến lược của trường tập trung vào việc kết nối đổi mới sáng tạo với công nghiệp hóa và đào tạo thế hệ lãnh đạo kế cận có khả năng tạo ra sự thay đổi – những mục tiêu hoàn toàn tương đồng với định hướng phát triển của TP.HCM.

Đại diện các giáo sư từ Đại học Stanford cũng bày tỏ sự ấn tượng trước tốc độ phát triển và tiềm năng của TP.HCM và khẳng định Việt Nam là một đối tác tuyệt vời để các giải pháp và công nghệ tiên tiến được nghiên cứu tại Stanford được thử nghiệm và ứng dụng, tạo ra tác động thực tiễn trên quy mô lớn.