TP.HCM họp khẩn triển khai Nghị quyết 98 sửa đổi: Không cầu toàn, vận dụng linh hoạt 13/12/2025 08:42

(PLO)- Để triển khai ngay Nghị quyết 98 sửa đổi, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị không nên cầu toàn mà vận dụng linh hoạt các quy định hiện hành.

Tối 12-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã chủ trì cuộc họp triển khai Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 98.

Đây là cuộc họp rất khẩn trương, diễn ra ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM hồi 11-12.

Toàn cảnh cuộc họp triển khai Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 98. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM tổ chức họp để cụ thể hóa Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 98 ngay sau khi Quốc hội bấm nút thông qua nhằm kịp thời triển khai những đầu việc vào đầu năm 2026, phục vụ sự phát triển nhanh, bền vững của TP thời gian tới.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách. Do vậy, khi triển khai không nên cầu toàn mà vận dụng linh hoạt các quy định hiện hành. “Những gì vận dụng được thì cần vận dụng ngay vì Nghị quyết 98 sửa đổi, bổ sung có những vấn đề đi trước luật” – ông nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo khi triển khai không nên cầu toàn mà vận dụng linh hoạt các quy định hiện hành. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông cũng đánh giá thời gian triển khai gấp gáp (Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ 1-1-2026) và TP phải thực hiện song hành nhiều nhiệm vụ. Do vậy, TP phải thực hiện theo quy trình rút gọn khi triển khai Nghị quyết 98, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để kịp trình HĐND TP.HCM vào kỳ họp cuối tháng 12 này.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, TP đang cụ thể hóa một nghị quyết đặc thù, do vậy khâu thực hiện cũng phải trên tinh thần này, linh hoạt vận dụng. Qua đó, các đầu việc phải thực hiện xong trong tháng 12-2025 để áp dụng ngay nghị quyết từ ngày 1-1-2026.

Đi vào một số nội dung cụ thể để kịp trình HĐND TP.HCM, Chủ tịch Nguyễn Văn Được giao Sở QH-KT chủ trì, phối hợp cùng sở Xây dựng chính sách về TOD; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở NN&MT chính sách về BT; Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Ban Quản lý đường sắt đô thị tham mưu chính sách về đường sắt đô thị.

Đối với nội dung về lập khu thương mại tự do (FTZ), ông giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành… Các nội dung còn lại cũng được Chủ tịch TP giao cụ thể cho từng sở, ngành.

Người đứng đầu UBND TP.HCM ấn định ngày 18-12 các sở, ban, ngành phải hoàn thành các nội dung đã được triển khai. Đến ngày 19-12, Văn phòng UBND TP.HCM sẽ tổng hợp để UBND TP.HCM báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy nhằm kịp trình kỳ họp HĐND TP.HCM thông qua vào cuối tháng 12.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Bảy, lãnh đạo các sở Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính, Công Thương, Văn phòng UBND TP… cũng đã báo cáo và nêu ý kiến.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phân tích nhiều nội dung như lập khu thương mại tự do (FTZ), thu hút nhà đầu tư chiến lược… hiện chưa có quy định trong luật, do đó đề nghị khi HĐND thẩm định cần hết sức linh hoạt, trên cơ sở đặc thù để công tác triển khai được nhanh chóng, thuận lợi.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Bảy đề nghị triển khai theo quy trình rút gọn. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Bảy và đại diện các sở ngành khác cũng đề nghị các nghị quyết trình HĐND TP theo quy trình rút gọn để đáp ứng yêu cầu triển khai nhanh nhất. Đồng thời, các sở ngành chuẩn bị tới đâu chuyển các ban HĐND thẩm định tới đó, không chờ đợi.