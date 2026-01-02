Nam bảo vệ nhặt được túi chứa 85 triệu của du khách Trung Quốc 02/01/2026 22:38

(PLO)- Nhặt được túi đeo bên trong có khoảng 85 triệu đồng cùng hộ chiếu, giấy tờ của du khách người Trung Quốc, bảo vệ của một công ty ở TP.HCM đã trình báo công an để trao trả chủ sở hữu.

Tối 2-1-2026, Công an phường Tân Mỹ, TP.HCM tổ chức trao trả tài sản, giấy tờ bị mất cho ông Shi Jiafeng (quốc tịch Trung Quốc), dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.

Nam bảo vệ nhặt được túi xách chứa 85 triệu đồng, hộ chiếu của du khách Trung Quốc. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 1-1, trong lúc lưu thông trên địa bàn phường Tân Mỹ, ông Trần Trọng Tâm (49 tuổi, là bảo vệ của một công ty) nhặt được một túi đeo chéo màu đen bị đánh rơi trên đường.

Kiểm tra bên trong, ông Tâm phát hiện có khoảng 85 triệu đồng tiền mặt, cùng 1 hộ chiếu và 2 thẻ căn cước mang tên Shi Jiafeng.

Nhận thấy đây là tài sản có giá trị lớn, lại liên quan đến giấy tờ quan trọng của người nước ngoài, ông Tâm đã chủ động mang toàn bộ số tài sản, giấy tờ đến Công an phường Tân Mỹ trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm người bị mất để trả lại theo đúng quy định.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Tân Mỹ tiến hành xác minh thông tin, liên hệ với chủ sở hữu và xác định số tài sản, giấy tờ trên đúng là của ông Shi Jiafeng.

Công an phường Tân Mỹ tổ chức trao trả túi đeo chéo bên trong có khoảng 85 triệu đồng cùng hộ chiếu, giấy tờ tùy thân cho ông Shi Jiafeng, dưới sự chứng kiến của ông Trần Trọng Tâm và các bên liên quan. Ảnh: CA

Đến 19 giờ 30 phút ngày 2-1, lực lượng Công an đã tổ chức trao trả đầy đủ tài sản, giấy tờ cho ông Shi Jiafeng tại trụ sở đơn vị.

Nhận lại tài sản bị đánh rơi, ông Shi Jiafeng bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến ông Trần Trọng Tâm cũng như lực lượng Công an phường Tân Mỹ đã tận tình hỗ trợ.

Theo Công an phường Tân Mỹ, hành động của ông Trần Trọng Tâm là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần lan tỏa hình ảnh văn minh, thân thiện trong cộng đồng.

Công an phường Tân Mỹ khuyến nghị, khi người dân nhặt được tài sản đánh rơi, cần nhanh chóng trình báo hoặc giao nộp cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xác minh, trả lại cho người bị mất theo quy định.