Chủ quan khi cầm lái, nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra dịp Tết Dương lịch 02/01/2026 14:32

(PLO)- Trong ngày đầu năm 2026, tại khu vực vùng ven TP.HCM đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản.

Ngày 2-1-2025, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết, trong ngày đầu Tết Dương lịch đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT), nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự chủ quan, vi phạm quy định của người điều khiển phương tiện.

Tại phường Long Bình (TP.HCM), một vụ tai nạn đã xảy ra do người điều khiển phương tiện vượt xe không đúng quy định. Ảnh: PC08

Theo PC08, dịp Tết Dương lịch 2026, thời điểm khởi đầu cho năm mới, nhiều vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra tại các tuyến đường thuộc khu vực vùng ven TP.HCM. Một số vụ việc để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe người tham gia giao thông và tài sản của người dân.

Thống kê cho thấy, trong những ngày nghỉ lễ, khoảng 48% số vụ TNGT xảy ra do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn; khoảng 36% do đi không đúng làn đường, phần đường, chuyển hướng và vượt xe không đúng quy định. Đây đều là những hành vi vi phạm phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn.

CSGT TP.HCM tổ chức kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trong dịp Tết Dương lịch 2026. Ảnh: PHẠM HẢI

Mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, song vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông có tâm lý chủ quan, coi thường quy định pháp luật khi cầm lái. Các lỗi như phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai làn đường, chuyển hướng thiếu quan sát… tiếp tục là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ TNGT nghiêm trọng.

Đáng chú ý, một số trường hợp tai nạn xuất phát từ việc người điều khiển phương tiện quá tự tin vào kỹ năng lái xe, xem nhẹ các yếu tố rủi ro khi lưu thông trên đường. Khi ý thức chấp hành pháp luật không được đặt lên hàng đầu, nguy cơ tai nạn là điều khó tránh khỏi.

Các vụ TNGT không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn để lại hệ lụy lâu dài cho gia đình nạn nhân và xã hội. Mỗi vụ tai nạn trong dịp lễ, tết là lời cảnh báo về ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân.

Trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT như: Vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi không đúng phần đường, làn đường. Đặc biệt, việc xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, răn đe.