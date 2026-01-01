Năm 2026: Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá chưa từng có 01/01/2026 08:00

(PLO)- Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn và có đủ điều kiện để thực hiện công cuộc đổi mới triệt để hơn, dựa trên ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực.

Năm 2025, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về định hướng phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng như kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ… Những nghị quyết đã nhanh chóng được thể chế hóa thành luật, chính sách và triển khai bằng các chương trình, kế hoạch, dự án cụ thể, tạo sự chuyển động đồng bộ từ tư duy đến hành động.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM về triển vọng năm 2026, GS-TSKH Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhận định: “Việt Nam đang đứng trước một cơ hội rất lớn để tiến hành một công cuộc đổi mới triệt để hơn dựa trên ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực”.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương thăm, động viên cán bộ, công nhân, người lao động và chủ trì cuộc làm việc về tình hình thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào ngày 13-11-2025. Ảnh: TTXVN

Những đột phá trong năm 2025

. Phóng viên: Thưa giáo sư, theo quan sát của ông, năm 2025 có những đột phá nào đáng chú ý?

+ GS Võ Đại Lược: Tôi cho rằng đó là việc tinh gọn bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính, bổ nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, trong đó có nhiều vị trí thực sự có tư duy, tư chất và năng lực.

Có những vị trí từ khi được bổ nhiệm đã làm cho cơ quan khởi sắc bằng việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học, thực hiện những nhiệm vụ mà đất nước đang cần. Các nhiệm vụ khoa học đó chẳng những thiết thực cho đất nước mà còn tạo điều kiện và niềm hứng khởi cho cộng đồng nghiên cứu.

Từ sau tháng 8-2024, tôi nhận thấy những công việc đã được thực hiện là những việc có đủ điều kiện cả về thực tiễn lẫn ý chí. Tiếp sau đây sẽ là những việc hệ trọng như trọng dụng nhân tài, cải cách thể chế…

Ở một góc độ khác, chúng ta cũng thấy trong năm vừa qua, các chủ trương, quyết sách về xây dựng loại hình khu kinh tế tự do ở Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.HCM đã được thực thi. Điều này cho phép Việt Nam thực hiện mô hình “sanbox” về thể chế theo tiêu chí quốc tế và có thể khắc phục được những trì trệ ở các mô hình khu kinh tế trước đây.

Phải nói rằng Việt Nam hiện nay đang đứng trước một cơ hội rất lớn để tiến hành một công cuộc đổi mới triệt để hơn, dựa trên ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực mà văn kiện các đại hội gần đây đã xác định.

GS-TSKH Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Từ thay đổi tư duy đến trọng dụng nhân tài

. Theo ông, từ năm 2026 này trở đi, những sự thay đổi cần bắt nguồn từ đâu?

+ Những nghị quyết của Bộ Chính trị như Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số… là minh chứng cho những thay đổi tư duy từ cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước. Đất nước trong kỷ nguyên mới cần những nhân vật, những lãnh đạo kiệt xuất coi cải cách thể chế như một động lực phát triển. Bên cạnh đó, cơ cấu kinh tế và các thành phần kinh tế cũng phải đổi mới hơn nữa dù chúng ta vẫn duy trì quan điểm “kinh tế nhà nước là chủ đạo”.

Đặc biệt, kinh nghiệm của những nước bứt phá trở thành nước phát triển là họ tiếp thu, học tập thể chế tiến bộ của các nước phát triển trước đó rất tốt. Họ nhận thấy hệ thống luật pháp nào tốt nhất thì nhập khẩu để áp dụng, thực thi. Trước đây, khi ông Lý Quang Diệu ở Việt Nam một tuần để cố vấn cho Tổ tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tôi từng hỏi các ông làm luật thế nào. Ông chia sẻ rằng Singapore không làm luật mà nhập khẩu hệ thống luật của Vương quốc Anh để thực thi. Tư duy nhập khẩu thể chế cũng cần tính toán, cân nhắc để triển khai.

Điều này, như tôi nói là cần sự đổi mới trong tư duy của những người đứng đầu đất nước, dựa trên những bằng chứng thực tiễn toàn cầu và những ban tham mưu giỏi, có tư duy chiến lược chứ không phải tư duy chiến thuật.

Chúng ta cần lưu ý tận dụng các cơ hội hợp tác với các tập đoàn công nghệ cao trên thế giới để thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hiện nay, công nghệ cao, công nghệ lõi đóng vai trò quyết định trong rút ngắn thời gian phát triển, tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu và kiến tạo thịnh vượng cho đất nước. Việc này cũng giúp đất nước không còn phụ thuộc vào bất động sản và các doanh nghiệp đi lên từ khoa học công nghệ cũng phát triển bền vững hơn. GS-TSKH VÕ ĐẠI LƯỢC

. Vậy theo giáo sư, những gì cần làm nhất trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 để đất nước thực sự phát triển bền vững?

+ Trọng dụng nhân tài phải là quốc sách quan trọng hàng đầu. Dù đến nay Việt Nam đã rất xem trọng giáo dục và đào tạo, quy hoạch cán bộ các cấp, thực hiện rất tích cực công cuộc phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực... nhưng như lãnh đạo Đảng và Nhà nước từng nhiều lần đề cập thì vẫn còn nhiều vấn đề hạn chế, thách thức cần được nhìn nhận thẳng thắn và giải quyết. Theo tôi, Việt Nam cần có một chính sách trọng dụng nhân tài ngang tầm với các quốc gia phát triển trong khu vực như Singapore, Trung Quốc.

Cơ sở hạ tầng cũng phải được hiện đại hóa trên cơ sở lợi ích quốc gia và thông lệ quốc tế. Việt Nam đã xem việc xây dựng kết cấu hạ tầng là một trong ba đột phá quan trọng. Từ khi đổi mới đến nay hệ thống kết cấu hạ tầng Việt Nam đã có những thay đổi quan trọng, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, những năm qua, Việt Nam nâng cấp quan hệ với nhiều nước lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Đó là một trong những điểm tựa quốc tế rất lớn, chưa từng có. Xét tổng thể các điều kiện về địa kinh tế - chính trị, đến tình hình an ninh trật tự, hợp tác quốc tế, có thể thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội rất lớn. Nếu có chiến lược chính sách đúng thì Việt Nam có cơ hội bứt phá chưa từng có trong lịch sử. Chúng ta vừa phát huy nội lực, vừa tận dụng các cơ hội do các quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mang lại.

Vấn đề lớn nhất là sử dụng các lợi thế này như thế nào để đạt các mục tiêu lớn, ví dụ tăng trưởng hai con số. Chắc chắn khi lãnh đạo Đảng và Nhà nước xác định mục tiêu như vậy thì đã có cơ sở để trù liệu.

. Xin cảm ơn ông.