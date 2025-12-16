Kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu với các cú sốc, mục tiêu tăng trưởng 2 con số có dư địa 16/12/2025 19:42

(PLO)- Khẳng định kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu với các cú sốc bên ngoài, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng mục tiêu tăng trưởng 2 con số là có nền tảng, có dư địa và khả thi.

Chiều ngày 16-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”.

Kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu với các cú sốc

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến thảo luận. Ông đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổng hợp, nghiên cứu, phục vụ kịp thời cho công tác đánh giá, xây dựng, hoạch định chiến lược, chính sách trên các lĩnh vực.

Nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm, Thủ tướng cho biết Việt Nam xác định rõ “chuyển đổi kép: xanh hoá và số hoá” là yêu cầu khách quan, là ưu tiên hàng đầu; vừa là nền tảng, vừa tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng tham quan trưng bày sản phẩm trong lĩnh vực sản xuất chíp bán dẫn. Ảnh: VGP

Khái quát bối cảnh tình hình và kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của Việt Nam, Thủ tướng đánh giá tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.

Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội đất nước đạt nhiều kết quả nổi bật, khá toàn diện.

Nổi bật là kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu kiên cường và đạt tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu khu vực, thế giới. GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%, đưa quy mô nền kinh tế lên khoảng 510 tỉ USD, xếp thứ 32 thế giới; thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.000 USD, đưa Việt Nam bước vào nhóm thu nhập trung bình cao.

Thu ngân sách nhà nước ước vượt khoảng 25% so với dự toán; quy mô thương mại năm 2025 dự kiến đạt kỷ lục trên 900 tỉ USD… Ba đột phá chiến lược được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được triển khai quyết liệt. Tỷ trọng kinh tế số năm 2025 đạt khoảng 20% GDP; Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam năm 2025 xếp hạng 44/139 quốc gia, vùng lãnh thổ.

"Nhiệm kỳ này đã chứng tỏ kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài như đại dịch COVID-19 và hậu quả; chiến tranh xung đột, đứt gãy các chuỗi cung ứng... Đây là những cơn gió ngược mà Việt Nam đã vượt qua để đạt được những thành quả"- Thủ tướng nói.

Ổn định là pháo đài bất khả xâm phạm, bền vững là động cơ vĩnh cửu

Về mục tiêu chiến lược, Thủ tướng cho biết Việt Nam kiên định, nhất quán tập trung thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm (phấn đấu đến năm 2030, trở thành một nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao).

Và để đạt được 2 mục tiêu chiến lược, Việt Nam xác định rõ ổn định là pháo đài bất khả xâm phạm; phát triển nhanh, bền vững là động cơ vĩnh cửu, không có điểm dừng; giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc của người dân là mục tiêu cao nhất; không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

Thủ tướng chia sẻ nông nghiệp đã giúp Việt Nam thoát đói nghèo, công nghiệp đã giúp Việt Nam có thu nhập trung bình cao. Thời gian tới, Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh sẽ đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định mục tiêu tăng trưởng 2 con số có nền tảng, dư địa và khả thi. Ảnh: VGP

Từ đó, Thủ tướng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 và thời gian tới. Theo đó, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng “chuyển đổi kép: xanh hoá và số hoá”, phấn đấu tăng trưởng đạt 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về thể chế, từ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, là động lực chủ yếu của phát triển nhanh, bền vững, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Ông cũng lưu ý việc đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại.

Ngoài ra, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Trong đó, tập trung triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57 đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; chú trọng phát triển các ngành công nghiệp bán dẫn, AI, năng lượng sạch...

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc tới nhiệm vụ thúc đẩy, tạo đột phá cho các động lực tăng trưởng mới thông qua hoàn thiện cơ chế thử nghiệm để hỗ trợ phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Xây dựng các chương trình, đề án nghiên cứu khoa học có tính đột phá đối với 11 nhóm công nghệ chiến lược...

Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức huy động và sử dụng nguồn lực; thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước. Ưu tiên thu hút FDI vào các ngành công nghệ cao, sản xuất xanh, tuần hoàn, kết nối với đầu tư trong nước.

Tiếp tục tái cấu trúc xuất khẩu gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển mạnh từ chiếm lĩnh thị trường bằng giá rẻ sang chiến lược xuất khẩu dựa trên thương hiệu.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi. Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động rất quyết liệt, Việt Nam rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế trong thực hiện mục tiêu này.