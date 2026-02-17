Danh sách 4 Đại tướng và các sĩ quan quân đội, công an ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 17/02/2026 12:15

(PLO)- Trong 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có bốn Đại tướng và nhiều sĩ quan quân đội, công an.

Theo Nghị quyết 151 của Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa ban hành, có 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước.

Trong danh sách được công bố này có nhiều ứng cử viên ĐBQH khóa XVI là sĩ quan thuộc khối quân đội và công an.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan bộ, các quân khu, quân chủng) có 14 ĐBQH. Bộ Công an (bao gồm cả Bộ trưởng) có ba ĐBQH.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: QH

Cụ thể, Khối Quân đội có các ứng viên:

- Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên.

- Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, ứng cử tại tỉnh Tây Ninh.

- Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp.

- Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ứng cử tại tỉnh Thanh Hóa

- Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, ứng cử tại TP.HCM.

- Trung tướng Dương Văn Thăng, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án TAND Tối cao, ứng cử tại TP.HCM.

- Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, ứng cử tại TP Hà Nội.

- Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, ứng cử tại TP.HCM.

- Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9, ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp.

- Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy quân khu 5, ứng cử tại tỉnh Gia Lai.

- Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ứng cử tại tỉnh Khánh Hòa.

- Thiếu tướng Vũ Đại Dương, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ứng cử tại tỉnh Khánh Hòa.

- Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó Tư lệnh Quân khu 1, ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn.

- Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4, ứng cử tại tỉnh Nghệ An.

- Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển, ứng cử tại tỉnh Nghệ An.

- Thiếu tướng Tô Thành Quyết, Phó Tư lệnh Quân khu 3, ứng cử tại tỉnh Ninh Bình.

- Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng, Phó Tư lệnh Quân khu 2, ứng cử tại tỉnh Phú Thọ.

- Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4, ứng cử tại tỉnh Quảng Trị.

- Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng, ứng cử tại tỉnh Quảng Trị.

- Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, ứng cử tại tỉnh Vĩnh Long...

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an. Ảnh: QH

Khối Công an có các ứng viên:

- Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, ứng cử tại tỉnh Hưng Yên.

- Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, ứng cử tại TP.HCM.

- Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, ứng cử tại tỉnh Thanh Hóa.

- Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, ứng cử tại TP Hà Nội.

- Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, ứng cử tại TP.HCM.

- Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ứng cử tại An Giang.

- Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, ứng cử tại tỉnh Phú Thọ.

- Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, ứng cử tại tỉnh Quảng Trị.

- Đại tá Bùi Trung Thành, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng, ứng cử tại TP Hải Phòng.

- Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra TP Đà Nẵng, ứng cử tại TP Đà Nẵng.

- Đại tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, ứng cử tại tỉnh Cao Bằng.

- Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp.

- Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, ứng cử tại tỉnh Lâm Đồng.

- Đại tá Trần Thị Thu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, ứng cử tại tỉnh Quảng Ngãi.

- Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, ứng cử tại tỉnh Vĩnh Long...

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Đối ngoại, Thứ trưởng Bộ Công an (biệt phái). Ảnh: QH

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và đối ngoại của Quốc hội cũng có nhiều nhân sự ứng cử ĐBQH. Cụ thể:

- Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Đối ngoại, Thứ trưởng Bộ Công an (biệt phái), ứng cử tại tỉnh Tây Ninh.

- Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, ứng cử tại TP.HCM.

- Trung tướng Trần Đức Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, ứng cử tại tỉnh Nghệ An.

- Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, ứng cử tại tỉnh Ninh Bình.

- Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên là ĐBQH chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, ứng cử tại TP.HCM.

- Thiếu tướng Vũ Văn Hội, Ủy viên là ĐBQH chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, ứng cử tại tỉnh Vĩnh Long.