TP.HCM bổ sung nhóm đối tượng chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98 09/12/2025 09:27

Sáng 9-12, tại kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM khóa X, UBND TP.HCM đã trình tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 27/2025. Nội dung về quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Theo tờ trình, TP muốn bổ sung và áp dụng mức chi thu nhập tăng thêm 3 triệu đồng/người/tháng với viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM.

Kỳ họp thứ sáu (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc sáng 9-12. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trước đó, BHXH TP.HCM có văn bản gửi Đảng ủy UBND TP.HCM báo cáo về việc đơn vị đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đồng hành cùng TP triển khai nhiều chính sách.

Do đặc thù địa bàn TP.HCM có số lượng hồ sơ BHXH rất lớn, áp lực công việc của mỗi công chức, viên chức, người lao động tại đây cao gấp nhiều lần trung bình cả nước. Vì vậy, BHXH TP đề nghị bổ sung viên chức, người lao động đang hưởng lương, phụ cấp công vụ tại BHXH TP và cơ sở trực thuộc được hưởng thu nhập tăng thêm.

Từ ngày 1-7, toàn thể nhân sự của BHXH TP đang hưởng lương, phụ cấp công vụ như công chức theo Nghị quyết số 89/2025/UBTVQH15 và Quyết định số 2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

BHXH TP là đơn vị đặc thù thực hiện chính sách an sinh xã hội, tuy nhiên đơn vị không có khoản thu nhập nào khác ngoài lương và phụ cấp theo quy định (hệ số lương 1 và 0,25 phụ cấp công vụ).

Từ các cơ sở trên, UBND TP nhận thấy việc bổ sung nhóm viên chức thuộc BHXH TP.HCM để áp dụng chính sách thu nhập tăng thêm là cần thiết. Mức chi cụ thể 3 triệu đồng/người/tháng nhằm khích lệ đóng góp của các đối tượng này vào sự phát triển chung.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với đại biểu. Ảnh: NGUYỆT NHI

Về nguồn vốn, chính quyền TP cho biết kinh phí chi từ nguồn cải cách tiền lương còn dư. Việc này thực hiện sau khi TP đã đảm bảo đủ nguồn cải cách tiền lương và an sinh xã hội theo quy định; đồng thời căn cứ trên quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

UBND TP trình HĐND TP bố trí dự toán chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Riêng đề xuất bổ sung người lao động ký hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ của BHXH TP, UBND TP nhận thấy chưa có cơ sở nên không đồng ý chi cho nhóm này. Dự kiến, chính sách áp dụng cho viên chức BHXH TP.HCM từ ngày 1-1-2026.