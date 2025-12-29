Chủ tịch Đà Nẵng: Chấm dứt hợp đồng nhà thầu yếu kém, không đưa vào tham gia gói thầu mới 29/12/2025 12:51

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho rằng, thời gian tới các dự án nói không triển khai được do GPMB là không chấp nhận được; với nhà thầu yếu kém phải đưa vào danh sách không được tiếp tục tham gia các gói thầu mới của TP và có hướng xử lý.

Sáng 29-12, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Giải ngân còn dưới 70%

Báo cáo tại cuộc họp, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng cho hay, đến ngày 26-12, giải ngân kế hoạch vốn theo dự toán giao năm 2025 trên địa bàn TP đạt hơn 11.000 tỉ đồng, bằng 67,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; bằng 63% kế hoạch HĐND TP giao.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo bà Tâm, có nhiều nguyên nhân khiến công tác giải ngân vốn đầu tư công chậm. Cụ thể, tiến độ thi công các dự án thuộc lĩnh vực y tế thường bị chậm trễ do đặc thù vừa thi công vừa phải đảm bảo các hoạt động khám chữa bệnh.

Giá vật liệu xây dựng tăng cao dẫn đến nhà thầu thi công phải chịu nhiều chi phí phát sinh. Thời gian qua, trên địa bàn TP thời tiết không thuận lợi, mưa lũ nhiều.

Bên cạnh đó, việc huy động nhân công xây dựng cũng gặp nhiều khó khăn do có nhiều dự án đang triển khai đồng loạt; hoặc công nhân đã về quê để khắc phục bão lũ.

Các dự án xây dựng thường phát sinh chất thải, nhưng thực tế hiện nay trên địa bàn TP Đà Nẵng cũ không có điểm tiếp nhận chất thải rắn xây dựng.

Tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của một số Hội đồng GPMB phường, xã chưa đáp ứng so với kế hoạch đền bù giải tỏa được UBND TP phê duyệt từ đầu năm.

Bà Tâm cho hay, tổng nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn TP theo nghị quyết của HĐND TP là hơn 15.000 tỉ đồng (bằng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao).

Chấm dứt hợp đồng, thay nhà thầu

Kết luận cuộc họp, ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, công tác GPMB bây giờ không thể có chuyện không có sự vào cuộc của tất cả các đơn vị liên quan, nhất là địa phương.

Với các trường hợp đã đền bù thỏa đáng nhưng người dân không bàn giao mặt bằng thì phải cưỡng chế nghiêm minh. Các địa phương khác đang quyết tâm rất cao chuyện này.

“Nếu ngại va chạm, không triển khai được thì phải để người khác thực hiện. Phải rõ địa chỉ, chỗ nào không hợp tác, không triển khai được chứ không nói chung chung. Thời gian tới nếu nói không tổ chức triển khai được do GPMB là không chấp nhận được”, ông Ấn khẳng định.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Ấn, vật liệu san lấp bây giờ qua báo cáo của Sở NN&MT là không thiếu. Có những trường hợp viện cớ thiếu vật liệu san lấp. Nhà thầu yếu kém, có thể không sử dụng vốn vào mục đích chính mà sử dụng vào việc khác. Đến khi giá vật liệu lên cao, không làm được thì phải xử lý.

“Phải đưa nhà thầu vào danh sách không được tiếp tục tham gia các gói thầu mới của TP và có hướng xử lý, chấm dứt hợp đồng, không thể mãi đi theo họ”, ông Ấn nhấn mạnh.

Chủ tịch Đà Nẵng cho hay, đầu tư công rất quan trọng, mặc dù tỉ trọng so với đầu tư tư nhân là thấp hơn nhưng mang tính nền tảng, dẫn dắt. Đặc biệt các tuyến giao thông chậm nâng cấp, sửa chữa sẽ rất ảnh hưởng đến phát triển kinh tế.

Trung tâm phát triển quỹ đất TP được yêu cầu phối hợp với các ban quản lý dự án chuẩn bị các khu tái định cư, không thể chậm trễ. Chất lượng các khu tái định cư nếu làm kém thì sau này phải xử lý cán bộ.

Ông Ấn cũng biểu dương các ban quản lý dự án đã nỗ lực trong thời gian qua. “Có những cái có thể không đạt được nhưng với tinh thần quyết tâm cao nhất, chúng ta không có đường lùi nữa thì phải tiến lên, phải đảm bảo chất lượng để không bị trả giá”, ông Ấn nói.