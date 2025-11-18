Chủ tịch Đà Nẵng: Ai không chịu làm thì ra khỏi đội ngũ cho người khác làm 18/11/2025 14:55

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho rằng, cán bộ không chịu làm gì nên ra khỏi đội ngũ để cho người khác làm.

Ngày 18-11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy. Tại đây, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã phát biểu về công tác cán bộ.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Ấn, TP sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong việc khuyến khích cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp né tránh, làm chậm công việc.

“Không thể vô thưởng vô phạt. Phải có người chịu trách nhiệm, không chịu làm gì phải ra khỏi đội ngũ để cho người khác làm. Không thể để (cán bộ - PV) ngồi trong đội ngũ, vẫn muốn hưởng lương mà lại không dám làm việc", ông Ấn nhấn mạnh.

Ông Ấn cho rằng, nếu cán bộ làm vì việc chung, không tư lợi, không vụ lợi cá nhân thì không ai xử lý hay kỷ luật. Lãnh đạo TP cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ.

Chủ tịch Đà Nẵng cho hay, việc phân cấp, ủy quyền sẽ được thực hiện nhưng sẽ có kiểm tra, giám sát, có hỗ trợ ủy quyền.

Về phát triển kinh tế, ông Ấn thông tin TP có nhiều dự án trọng điểm, nhiều quy hoạch hàng tỉ USD.

Trong đó có việc nâng cấp sân bay Chu Lai lên cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), là cấp cao nhất và hiện đại nhất ở nước ta.

Với đề án lấn biển tại vịnh Đà Nẵng, theo ông Ấn, đây là vấn đề có nhiều ý kiến trái chiều. Đây là chủ trương rất lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, được Đà Nẵng chuẩn bị, nghiên cứu kỹ. Dự án sẽ tạo không gian, sức hút với nhà đầu tư nước ngoài.

Lấn biển nhưng vẫn phải đảm bảo không gian biển, đảm bảo môi sinh môi trường và được đánh giá một cách khoa học chứ không phải nói và làm ngay được.

“Sẽ có người muốn giữ lại nguyên trạng và bác bỏ những cái mới. Nhưng có những cái chỉ khi làm xong, có hiệu quả rồi thì người ta mới công nhận. Tất nhiên phải lắng nghe hết ý kiến phản biện", ông Ấn nói.