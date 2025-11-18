Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng 18/11/2025 10:28

(PLO)- Ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Sáng 18-11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND TP, Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy.

Ông Nguyễn Trọng Hùng, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng thông báo các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Hùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, thông báo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP Đà Nẵng có 41 người. Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP có 14 người.

Ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP đươc chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng. Các ông Tô Văn Hùng, Nguyễn Đăng Huy, Nguyễn Xuân Đức được chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng ra quyết định chỉ định ủy viên, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng có tám người. Ông Nguyễn Đăng Huy, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP, được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP gồm ông Bùi Phước Sơn (Phó Chủ nhiệm thường trực), ông Nguyễn Văn Hợi và bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết.