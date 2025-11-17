Dời ngày xét xử vụ án đưa, nhận hối lộ ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng 17/11/2025 16:13

(PLO)- TAND TP Hà Nội đã quyết định dời ngày xét xử sơ thẩm vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, vì một bị cáo đang phải điều trị tại bệnh viện.

TAND TP Hà Nội vừa ra thông báo thay đổi lịch mở phiên tòa xét xử sơ thẩm từ ngày 18-11 sang ngày 15-12 đối với vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ, xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng).

Lý do dời ngày xét xử là vì bị cáo Nguyễn Tiến Vy (SN 1985) hiện đang phải điều trị tại bệnh viện, nên không thể có mặt tại phiên tòa. Bị cáo Nguyễn Tiến Vy bị VKSND Tối cao truy tố về tội đưa hối lộ.

Vụ án này có 28 bị cáo bị VKSND Tối cao truy tố về các tội đưa, nhận, môi giới hối lộ. Trong đó, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát nhân dân; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên Văn phòng luật sư; 9 bị cáo là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự trong các vụ án khác.

Theo cáo trạng, hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố diễn ra trong thời gian dài, trên phạm vi địa bàn rộng.

Các bị cáo thực hiện tội phạm nhiều lần với tổng số tiền lớn. Từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2024, 28 bị cáo đã có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền 11,4 tỉ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

VKSND Tối cao cáo buộc bị cáo Phạm Việt Cường, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng để trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ với tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Cụ thể, ông Phạm Việt Cường đã nhận hối lộ 400 triệu đồng để xét xử giám đốc thẩm vụ án theo hướng chấp nhận quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 13/QĐ-VKS-DS của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng theo hướng hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 83/2022/DS-ST của TAND thành phố Đà Nẵng, giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 12/2022/DS-ST của TAND quận Ngũ Hành Sơn.

Đây là vụ án dân sự giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Thu Hà và bị đơn Nguyễn Thế Anh, Đỗ Thị Nhật.

Ông Cường còn nhận hối lộ 150 triệu đồng để thụ lý giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 01/2021/KDTM-PT ngày 9-3-2021 của TAND tỉnh Khánh Hòa.

Cựu Phó chánh án cũng nhận hối lộ 220 triệu đồng để xét xử giảm hình phạt tù cho các bị cáo về tội giết người theo Bản án hình sự phúc thẩm số 337/2023/HS-PT ngày 25-8-2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Bị cáo Phạm Việt Cường nhận hối lộ 100 triệu đồng để hứa giúp bị cáo được hưởng án treo về tội đánh bạc trong giai đoạn xét xử phúc thẩm.

Ông Cường nhận hối lộ 100 triệu đồng để ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 19/2024/KN-DS của TAND cấp cao tại Đà Nẵng theo hướng hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 97/2023/DS-PT ngày 18-12-2023 của TAND tỉnh Gia Lai, giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 27/2023/DS-ST ngày 24-4-2023 của TAND TP Pleiku.

Trong số các vụ án trên, có 2 vụ án ông Phạm Việt Cường không thực hiện được theo yêu cầu của người đưa hối lộ nên đã trả lại 550 triệu đồng cho người đưa hối lộ.