Sắp xét xử các bị cáo trong vụ án hối lộ tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng 10/11/2025 14:41

(PLO)- Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ, xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, dự kiến kéo dài trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 18-11.

Ngày 18-11 tới, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Việt Cường (cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) cùng 27 bị cáo khác trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày.

HĐXX gồm 3 người với 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân. 4 kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội và VKSND Tối cao được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao làm việc tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Ảnh: MINH TRƯỜNG

28 bị cáo bị xét xử về các tội đưa, nhận, môi giới hối lộ. Trong số các bị cáo, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và TAND các địa phương; 3 bị cáo nguyên là KSV, nhân viên ngành kiểm sát nhân dân; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức Cơ quan Thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư; 9 bị cáo là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự.

Theo cáo trạng, hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố diễn ra trong thời gian dài, trên phạm vi địa bàn rộng.

Các bị cáo thực hiện tội phạm nhiều lần với tổng số tiền lớn. Từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2024, 28 bị can đã có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền 11,4 tỉ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ...