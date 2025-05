Danh sách các bị can trong vụ án hối lộ tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng 31/05/2025 10:14

Liên quan vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh thành liên quan, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã đề nghị truy tố 23 bị can.

Trong đó, bị can Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

Có 17 bị can bị đề nghị truy tố tội môi giới hối lộ, trong đó có bị can Lê Phước Thạnh, cựu Phó Viện trưởng VKS án hành chính, kinh doanh thương mại (Viện 3) VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng; bị can Nguyễn Thị Nga, cựu Phó phòng Giám đốc Kiểm tra về án dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng; bị can Nguyễn Huy Cẩn, cựu Phó Chánh tòa dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc…

Một số bị can khác là luật sư, kiểm sát viên, thẩm phán, chánh án…

Có 5 bị can bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ, trong đó có bị can Nguyễn Xuân Hưng, cựu Chánh án TAND huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai; bị can Hoàng Kiến An, luật sư- Giám đốc Công ty Luật Hoàng Xuân Thiết và cộng sự…

Các bị can thực hiện hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ để giúp các bị cáo, bị án, đương sự hoặc người quen được được xét xử theo có lợi trong 18 vụ việc.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đánh giá hành vi của các bị can là cán bộ ngành tư pháp là cố ý, có nguyên nhân từ sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, TAND, VKSND tỉnh Đắk Lắk , TAND TP Buôn Ma Thuột, TAND TP Huế, chi cục thi hành án dân sự TP Buôn Ma Thuột, chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) còn nhiều thiếu sót.

Do đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ có liên quan và có hình thức kỷ luật, rút kinh nghiệm tránh các vi phạm, tội phạm tương tự.