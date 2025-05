Đề nghị truy tố cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường tội nhận hối lộ 30/05/2025 22:39

Mới đây, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh thành có liên quan.

Trong đó, bị can Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

Có 17 bị can bị đề nghị truy tố tội môi giới hối lộ, trong đó có: bị can Lê Phước Thạnh, cựu Phó Viện trưởng VKS án hành chính, kinh doanh thương mại (Viện 3) VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng; bị can Nguyễn Thị Nga, cựu Phó phòng Giám đốc Kiểm tra về án dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng; bị can Nguyễn Huy Cẩn, cựu Phó Chánh tòa dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc… Một số bị can khác là luật sư, kiểm sát viên, thẩm phán, chánh án…

Có 5 bị can bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ, trong đó có: bị can Nguyễn Xuân Hưng, cựu Chánh án TAND huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai; bị can Hoàng Kiến An, luật sư - Giám đốc Công ty Luật Hoàng Xuân Thiết và cộng sự…

Theo kết luận điều tra, 23 bị can trong vụ án đã thực hiện 18 vụ đưa, nhận hối lộ, môi giới hối lộ liên quan các hoạt động xét xử, kiểm sát, thi hành án...

Trong đó, với vai trò là thẩm phán được phân công thực hiện xét xử phúc thẩm và giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo thủ tục giám đốc thẩm, bị can Phạm Việt Cường đã nhận hối lộ tổng số tiền 770 triệu đồng trong 3 vụ việc.

Vụ thứ nhất, ông Cường nhận 400 triệu đồng để chấp nhận đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm của bị can Nguyễn Thị Thu Hà đối với bản án dân sự phúc thẩm số 83/2002/DS-PT của TAND TP Đà Nẵng và Quyết định kháng nghị giám đốc số 13/QĐ-VKS-DS ngày 16-01-2023 của VKSND Cấp cao 2.

Vụ thứ hai, ông Cường nhận 150 triệu đồng của bị can Nguyễn Thị Minh Phương để giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 01/2021/KDTM-PT của Công ty K-Homes tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Theo Kết luận điều tra, bị can Nguyễn Thị Minh Phương đã gặp ông Cường tại phòng làm việc, nhờ ông Cường thụ lý đơn đề nghị xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm để Công ty K-Homes được hoãn thi hành án.

Khi này, ông Cường đang là Chánh tòa hình sự, thành viên Ủy ban thẩm phán nên có thẩm quyền ký thông báo. Phương hỏi chi phí thì ông Cường bảo “vài ba trăm triệu đồng”. Sau đó, Phương chuyển 150 triệu đồng cho ông Cường.

Tuy nhiên, ngày 25-5-2022, ông Cường ký ban hành Thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm đối với bản án của Công ty K-Homes với nội dung “không có căn cứ để kháng nghị”.

Theo lời khai của bị can Phương, do không được việc, tháng 11-2022, ông Cường đã trả lại toàn bộ số tiền cho Phương. Quá trình điều tra, ông Cường không thừa nhận hành vi phạm tội.

Vụ thứ ba, ông Cường nhận 220 triệu đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo Phạm Văn Dũng, Phạm Thành Chung (Bản án hình sự phúc thẩm số 337/2023/HS-PT ngày 25/8/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng).

CQĐT kết luận hành vi của ông Phạm Việt Cường phạm vào tội “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 354 Bộ luật Hình sự với tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên.