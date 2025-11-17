Công an Đà Nẵng giúp dân dựng lại mái nhà, dọn đất đá sạt lở 17/11/2025 14:05

(PLO)- Công an các xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng về với dân giúp gia cố lại từng mái nhà bị lốc cuốn bay, hỗ trợ thu dọn đất đá sạt lở, giải tỏa những điểm ách tắc.

Ngày 17-11, Công an TP Đà Nẵng cho hay, lực lượng công an các xã, phường trên địa bàn đã chủ động triển khai các phương án ứng phó, hỗ trợ nhân dân kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Công an hỗ trợ lợp lại mái ngói cho người dân. Ảnh: CA

Tại xã Chiên Đàn, tối 16-11, một trận lốc xoáy kèm mưa lớn bất ngờ quét qua, gây nhiều thiệt hại về tài sản, làm một số người bị thương.

Sáng 17-11, Công an xã Chiên Đàn đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống từng khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ nhân dân di dời tài sản, dựng lại những phần mái ngói, mái tôn bị tốc.

Công an cũng hỗ trợ thu dọn cây cối gãy đổ, giải tỏa các điểm ách tắc và gia cố tạm thời những khu vực hư hỏng nặng.

Nhiều mái tôn bị thổi bay được công an hỗ trợ tập kết về để lợp lại cho người dân. Ảnh: CA

Tại huyện Tây Giang, trên tuyến đường ĐT606 (từ Km21 đến Km29) xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài. Đặc biệt, tại Km23+300 và Km25+600, taluy âm và taluy dương đều bị sạt trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Công an xã Tây Giang đã triển khai chốt chặn, giăng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm và tạm thời cấm người, phương tiện qua lại để phòng ngừa rủi ro. Đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng theo dõi, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Thu dọn cây xanh ngã đổ, hót dọn đất đá sạt trượt. Ảnh: CA

Tại xã Trà Linh, do ảnh hưởng của mưa lớn, Quốc lộ 40B từ xã Nam Trà My lên xã Trà Linh bị sạt lở nặng, giao thông tê liệt, đang xuất hiện thêm một số điểm sạt lở mới. Dòng lũ từ trên cao đổ xuống chảy xiết, gây nguy hiểm cho người và phương tiện.

Công an xã Trà Linh đã lập chốt chặn, không để người dân di chuyển qua khu vực trong thời điểm này. Cùng với đó là phối hợp lực lượng chức năng và người dân khai thông các tuyến đường, nỗ lực khôi phục tuyến giao thông huyết mạch trong thời gian sớm nhất.

Công an các xã tham gia chốt chặn tại vị trí sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại. Ảnh: CA

Trước dự báo thời tiết tiếp tục có mưa lớn, công an các xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng đã chủ động xây dựng phương án ứng phó, chuẩn bị đầy đủ nhân vật lực, sẵn sàng hỗ trợ bảo đảm an toàn cho người dân.