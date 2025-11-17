Đà Nẵng: Lũ lên nhanh, nhiều nơi tái ngập, có nơi ngập hơn 3 m 17/11/2025 12:24

(PLO)- Lũ trên các sông lên nhanh khiến nhiều xã, phường phía Nam TP Đà Nẵng tái ngập, có nơi dự báo ngập hơn 3 m.

Mưa lớn suốt đêm đến sáng 17-11 khiến nhiều khu vực phía Nam TP Đà Nẵng tái ngập, nhiều nơi đã ngập lụt lần thứ 4 – 5 chỉ từ tháng 10 đến nay.

Clip rốn lũ Nông Sơn, TP Đà Nẵng, lại mênh mông nước.

Ghi nhận tại xã Nông Sơn, nước sông Thu Bồn dâng cao khiến toàn tuyến đường tỉnh 611 ngập sâu, giao thông từ chân Đèo Le về trung tâm xã chia cắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã chốt chặn không cho người và phương tiện đi qua.

Đường tỉnh 611 bị nước lũ chia cắt hoàn toàn. Ảnh: VT

Anh Tôn Ân (ngụ xã Nông Sơn) cho hay, đây đã là lần thứ tư nước lũ dâng lên trong mùa mưa năm nay. Người dân Nông Sơn vừa trải qua đợt lũ dữ cuối tháng 10, nhiều nơi còn ngổn ngang, chưa dọn hết bùn đất nay nước lũ lại về.

“Bây giờ thấy nước lên là ám ảnh, vườn tược còn nguyên bùn đất chưa biết sao dọn hết thì sáng nay nước lên lại. Dự báo mưa lớn tiếp diễn, thủy điện xả lũ nữa thì chắc phải chạy lũ thêm đợt nữa”, anh Ân ngao ngán.

Rốn lũ Nông Sơn lại mênh mông nước. Ảnh: VT

Nhiều khu vực khác trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng đang ngập nặng, trong đó có rốn lũ Thượng Đức (huyện Đại Lộc cũ).

Phố cổ Hội An cũng tái ngập từ đêm qua, đến sáng nay nước dâng thêm 0,5m, người dân phố Hội lại tất tả dọn lũ.

Nước lũ dâng lên rất nhanh tại các xã Đại Lộc, Thượng Đức. Ảnh: CTV

Trưa 17-11, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ phát tin cảnh báo ngập lụt trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Trong 24 giờ qua, trên địa bàn TP đã có mưa to, mưa rất to như: Khâm Đức 296 mm, Thành Mỹ 270 mm, La Êê 297,6 mm, Trà Dơn 202,6 mm, Hiệp Đức 217,2 mm…

Hiện, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn đang lên nhanh. Mực nước trên sông Vu Gia đang ở mức trên báo động 3, sông Thu Bồn trên báo động 2, sông Hàn và sông Tam Kỳ dưới báo động 1.

Trong 24 giờ tới sẽ xảy ra ngập sâu trên diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông, đồng ruộng, ngập lụt cục bộ các làng mạc và khu dân cư.

Cụ thể, độ sâu ngập phổ biến từ 0,25 – 1,25 m và có nơi ngập cao hơn tại các xã/phường: Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Duy Nghĩa, Thăng An, An Thắng, Quế Phước, Hòa Tiến, Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn.

Độ sâu ngập phổ biến từ 0,5 – 1,5 m và có nơi ngập cao hơn 2,5 m tại các xã/phường: Hòa Tiến, Điện Bàn, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Đông, Gò Nổi, Nam Phước, Đại Lộc.

Độ sâu ngập phổ biến từ 1,0 – 2,5 m và ngập lớn nhất trên 3 m tại các xã/phường: Điện Bàn Bắc, Đại Lộc, Thượng Đức, Điện Bàn Tây, Vu Gia, Phú Thuận, Thu Bồn, Nông Sơn, Quế Phước.