Độ ẩm đất gần bão hòa, cảnh báo sạt lở, sụt lún đất tại 36 xã ở Đà Nẵng 16/11/2025 18:55

(PLO)- Mô hình độ ẩm đất trên địa bàn TP Đà Nẵng cho thấy đã đạt trạng thái gần bão hòa (trên 85%), cảnh báo sạt lở, sụt lún đất tại 36 xã.

Chiều 16-11, Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo đó, từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 16-11, tại Đà Nẵng đã có mưa, có nơi mưa to đến rất to như: Khâm Đức 92,6 mm, Tiên Phước 51,4 mm, Hiệp Đức 31,8 mm, Hòa Bắc 19,4 mm…

Người dân xã Hùng Sơn di dời tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: CA

Mô hình độ ẩm đất trên địa bàn TP cho thấy đã đạt trạng thái gần bão hòa (đạt trên 85%). Trong sáu giờ tới, trên địa bàn Đà Nẵng có mưa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 10 – 50 mm, có nơi trên 60 mm.

Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ cảnh báo, trong sáu giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều xã/phường thuộc TP Đà Nẵng.

Cụ thể có tới 36 xã/phường bị cảnh báo sạt lở, sụt lún đất như: Bến Giằng, Bà Nà, Đồng Dương, Hiệp Đức, Khâm Đức, Nông Sơn, Thăng Phú, A Vương, Đắc Pring, Thượng Đức, Trà My, Trà Vân…

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở, sụt lún đất là cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân. Đồng thời gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy các công trình.

Công an xã Hùng Sơn hỗ trợ người dân di dời tài sản. Ảnh: CA

Liên quan đến vụ sạt lở khiến ba người mất tích tại xã Hùng Sơn, Công an xã này thông tin, tình hình sạt lở đang có những diễn biến vô cùng phức tạp và nguy hiểm.

Nhiều khu vực đã xuất hiện các vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt là tại các thôn Achoong, Da Ding và Glao.

Công an xã Hùng Sơn cùng chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng vận động, sơ tán 51 hộ với 214 nhân khẩu về trú tránh tạm thời tại trụ sở UBND xã Gari (cũ).

Công an xã Hùng Sơn hỗ trợ sơ tán dân. Ảnh: CA

Tại thôn Achoong đã sơ tán hai hộ gồm năm nhân khẩu đến nhà người thân xung quanh để tạm trú. Tại thôn Glao, phát hiện các hiện tượng đứt gãy đất, đá và các vết nứt lớn mới, công tác sơ tán dân đang được triển khai.

Hiện, việc tìm kiếm ba nạn nhân bị mất tích do sạt lở xảy ra vào ngày 14-11 vẫn đang gặp nhiều khó khăn do mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao, không an toàn.

Công an xã Hùng Sơn kêu gọi toàn thể người dân tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương, nâng cao tinh thần cảnh giác để đảm bảo an toàn trong thời điểm thiên tai đang diễn biến phức tạp.