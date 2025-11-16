Đà Nẵng đồng loạt khởi công 5 trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới 16/11/2025 12:39

(PLO)- UBND TP Đà Nẵng tổ chức khởi công đồng loạt năm trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại năm xã biên giới.

Sáng 16-11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công đồng loạt năm trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại năm xã biên giới. Cụ thể là các xã Hùng Sơn, Đắc Pring, A Vương, La Dêê và La Êê.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, dự khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Đắc Pring. Ảnh: DNRT

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam (chủ đầu tư), trường có tổng mức đầu tư hơn 288 tỉ đồng, diện tích quy hoạch hơn 60.000 m2.

Hạng mục công trình gồm xây mới hai khối lớp học ba tầng; xây mới khối hiệu bộ ba tầng; xây mới khối nhà ăn một tầng, khối nhà đa năng một tầng, khối nội trú học sinh ba tầng và khối nhà ở giáo viên, nhân viên ba tầng.

Cùng với Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và THCS xã Tây Giang đã được khởi công ngày 16-10, Đà Nẵng xây dựng tổng cộng sáu trường nội trú liên cấp cho sáu xã biên giới. Tổng mức đầu tư sáu ngôi trường khoảng 1.500 tỉ đồng.

Phát biểu tại lễ buổi lễ, ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại vùng biên cương của Tổ quốc.

Chủ trương xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là một quyết sách mang tầm nhìn chiến lược, thấm đượm tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước.

Đây không chỉ là công trình giáo dục mà còn là công trình của niềm tin, tình đoàn kết dân tộc.

Ông Lê Ngọc Quang tặng quà cho học sinh. Ảnh: DNRT

Ông Quang yêu cầu Sở GD&ĐT phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan chỉ đạo sâu sát, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc. Đồng thời hỗ trợ các nhà thầu, tư vấn giám sát tập trung mọi nguồn lực thi công xây dựng với tinh thần vượt nắng thắng mưa.

Theo Bí thư Đà Nẵng, những ngôi trường mới sẽ là nơi gieo con chữ, thắp sáng ước mơ và hiện thực hóa khát vọng, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Ông Quang cũng đề nghị các cấp ủy đảng, đơn vị thi công tuân thủ chất lượng, tiến độ, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

“Chúng ta tin tưởng rằng với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chương trình xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS các xã biên giới đất liền sẽ thành công tốt đẹp” - ông Quang cho hay.