Các thủy điện ở Đà Nẵng xả nước đón lũ vào đêm nay 15/11/2025 21:13

(PLO)- Các hồ thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn, TP Đà Nẵng bắt đầu xả nước đón lũ vào đêm nay.

Tối 15-11, công ty chủ quản các thủy điện lớn ở thượng nguồn sông Vu Gia – Thu Bồn, TP Đà Nẵng đồng loạt có thông báo xả nước đón lũ.

Theo đó, các thủy điện Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4 sẽ xả nước đón lũ, hạ dần mực nước hồ về mực nước đón lũ thấp nhất trước 9 giờ ngày 17-11.

Thủy điện Đăk Mi 4 xả nước đón lũ. Clip: TN

Dự kiến, các thủy điện bắt đầu xả nước từ rạng sáng mai, lúc 1 giờ ngày 16-11. Lưu lượng xả các hồ thủy điện Sông Bung 4 từ 150-1.500 m3/ giây, A Vương 25-800 m3/giây, Sông Tranh 2 từ 220-1.500 m3/giây.

Số liệu lúc 19 giờ ngày 15-11, mực nước các hồ này đến trên mực nước đón lũ thấp nhất. Việc vận hành đưa về mực nước đón lũ thấp nhất tuỳ thuộc vào lưu lượng nước về hồ.

Thủy điện Đăk Mi 4 xả nước điều tiết đón lũ. Ảnh: TN

Lúc 20 giờ cùng ngày, hồ thủy điện Đăk Mi 4 đang xả nước qua tràn với lưu lượng 209 m3/giây, lượng nước này sẽ đổ về sông Vu Gia.

Cùng với các hồ thủy điện khác, lượng nước về sông Vu Gia đang ở mức 942 m3/giây, về sông Thu Bồn (Sông Tranh 2 xả) 687 m3/giây.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ đêm nay 15-11 đến hết ngày 17-11, tại các xã, phường vùng đồng bằng, trung du có mưa to, mưa rất to, phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Các xã, phường vùng núi phía nam có mưa to, mưa rất to, phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 400 mm; các xã, phường vùng núi phía bắc có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến 80-150 mm, có nơi trên 200 mm, trong cơn dông cần đề phòng có sét, mưa đá, gió giật mạnh, mưa lớn với cường suất trên 150 mm/3 giờ.

Lúc 15 giờ 30 ngày 15-11, mực nước trên các sông thuộc TP Đà Nẵng đang ở dưới báo động 1.

Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ cảnh báo, từ ngày 16 đến 20-11, trên các sông thuộc TP Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này biên độ lũ lên ở trên thượng lưu các sông từ 6-9 m, trung lưu từ 3 -6 m, hạ lưu 1,5- 2,5 m, đỉnh lũ trên sông Vu Gia- Thu Bồn dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3.