Dụ nạn nhân nộp 1 tỉ trúng thưởng 10 tỉ, thanh niên 19 tuổi bị bắt 15/11/2025 12:55

Ngày 15-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng CSHS đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Minh Nghĩa (19 tuổi, ngụ phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng).

Dụ nạn nhân nộp 1 tỉ trúng thưởng 10 tỉ, thanh niên 19 tuổi bị bắt. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 24-10, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của ông TVĐ (64 tuổi, ngụ phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về việc bị một người chưa rõ nhân thân, lai lịch dụ dỗ dùng thủ đoạn tham gia “trò chơi có thưởng” trên mạng để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 1 tỉ đồng.

Tiếp nhận tin, Phòng CSHS tiến hành truy xét đối tượng. Qua rà soát, cảnh sát xác minh dấu vết điện tử và các tài khoản liên quan, làm rõ nghi can là Lê Minh Nghĩa.

Một tổ công tác Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng được cử ra phối hợp với Công an phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng triệu tập nghi can làm việc.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo ông Đ.

Cụ thể, Nghĩa dùng tài khoản facebook cá nhân để đăng tải quảng cáo về “trò chơi có thưởng”, sau đó dụ nạn nhân liên hệ qua Zalo, Telegram.

Tại đây, Nghĩa dẫn dụ nạn nhân vào trang web Hay88 do mình tạo lập. Ban đầu, Nghĩa cố tình cho nạn nhân trúng thưởng số tiền nhỏ để tạo lòng tin.

Sau đó, Nghĩa đưa ra thông tin “cơ hội duy nhất trong ngày”, hứa hẹn nếu nộp 1 tỉ sẽ thắng 10 tỉ. Khi nạn nhân chuyển tiền, Nghĩa lập tức cắt đứt liên lạc, xóa tài khoản.

Cảnh sát khám xét nơi ở của Nghĩa, thu giữ 700 triệu đồng tiền mặt và các phương tiện mà nghi can sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.