Nhóm người mang súng đi đòi nợ, tấn công chủ nhà bị thương 14/11/2025 21:07

(PLO)- Nhóm người ở TP Đà Nẵng đi đòi nợ, xảy ra xích mích, tấn công chủ nhà. Khi chủ nhà chống trả, người trong nhóm rút súng ra bắn rồi tẩu thoát.

Ngày 14-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng CSHS bắt tạm giam đối với 4 bị can để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nhóm người mang súng đi đòi nợ, tấn công chủ nhà bị thương. Ảnh: CA

Các bị can gồm: Phạm Thanh Khương (30 tuổi), Trần Thanh Tùng (25 tuổi), Đinh Văn Thảo (41 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Ngọc Thanh (36 tuổi, ngụ phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Theo điều tra, chiều 17-6-2020, ĐVT (36 tuổi, ngụ xã Xuân Phú) nhờ Khương đến nhà ông HHT (31 tuổi, ngụ xã Xuân Phú) lấy khoản nợ 8 triệu đồng.

Trong quá trình đòi nợ, giữa Khương và cha ông T xảy ra mâu thuẫn. Khương sau đó gọi Tùng, Thanh và Thảo đến hỗ trợ.

Khi quay lại nhà ông T, nhóm trên đã dùng gạch sáu lỗ ném vỡ kính cửa và dùng gậy bóng chày tấn công cha ông T, khiến ông bị thương cẳng tay.

Ông T và cha mình chống trả, một người trong nhóm rút súng bắn về hướng ông T rồi cả nhóm tẩu thoát.

