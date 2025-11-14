Bắt người tự xưng tổng giám đốc, vẽ dự án ảo bán đất cho khách hàng 14/11/2025 18:49

(PLO)- Người đàn ông ở TP Đà Nẵng tự xưng là tổng giám đốc doanh nghiệp, vẽ dự án ảo bán đất cho khách hàng.

Ngày 14-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đã bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thành (44 tuổi, ngụ phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thành. Ảnh: CA

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà HTK (36 tuổi, ngụ phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tố cáo ông Thành lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,8 tỉ đồng thông qua việc rao bán đất tại dự án Cella Central.

Kết quả điều tra xác định tháng 8-2022, bà K đến gặp ông Thành tại một công ty trên đường 2/9 ở phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

Ông này tự xưng là tổng giám đốc doanh nghiệp, giới thiệu bà K mua lô đất rộng 98 m² với giá hơn 6,5 tỉ đồng.

Tin tưởng vào giấy tờ và lời cam kết, bà K lần lượt chuyển vào các tài khoản do Thành cung cấp gần 6 tỉ đồng.

Tuy nhiên, khi đến hạn ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Thành liên tục trì hoãn, viện lý do chưa ra sổ.

Đến tháng 9-2023, bà K phát hiện thửa đất đang bị thế chấp ngân hàng, bị tạm dừng giao dịch theo quyết định của tòa án và dự án Cella Central không có thật, do chính Thành tự vẽ sơ đồ, phân lô để rao bán trái phép.