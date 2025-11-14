Vụ sạt lở ở Đà Nẵng: Di dời khẩn cấp 664 người 14/11/2025 18:47

(PLO)- Xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng đã tổ chức di dời khẩn cấp 171 hộ với 664 người sau vụ sạt lở kinh hoàng nghi vùi lấp 3 người dân địa phương.

Tối 14-11, ông Nguyễn An, Bí thư xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, cho biết 3 người nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở xảy ra sáng nay vẫn mất liên lạc.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Xã Hùng Sơn

Theo ông An, để đảm bảo an toàn, xã tổ chức di dời khẩn cấp 371 hộ với 614 người thuộc 2 thôn Rú và Glâu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

“Bà con 1 thôn sang ở xen ghép với người dân thôn bên cạnh, 1 thôn vào trường học để đảm bảo an toàn”, ông An nói.

Cũng theo Bí thư xã Hùng Sơn, trong hôm nay cán bộ xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có người mất tích.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả. Ảnh: Xã Hùng Sơn

Chiều cùng ngày, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác khắc phục hậu quả sạt lở.

Như PLO thông tin, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14-11, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

Qua nắm thông tin ban đầu từ người dân báo, lực lượng chức năng nghi ngờ 3 người bị lấp gồm: Ông Zơ Râm Nhô (công an viên), Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và Hốih Zi Nút (đều ngụ thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng).

Triển khai công tác khắc phục sạt lở. Ảnh: Xã Hùng Sơn

Được biết, 3 ngày qua trời nắng, không có mưa. Dù vậy, hiện trường vụ sạt lở cho thấy hàng trăm ngàn mét khối bùn đất nhão nhoẹt chảy xuống, cảnh tượng rất kinh hoàng.