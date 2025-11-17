Lốc xoáy trong đêm ở Đà Nẵng, nhiều ngôi nhà hư hỏng nặng

Sáng 17-11, ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND phường Hương Trà, TP Đà Nẵng, cho biết một trận lốc xoáy xảy ra trong đêm ở địa phương này gây thiệt hại nhà cửa, cây cối.
Theo ông Trần Trung Hậu trận lốc xoáy xảy ra lúc 22 giờ ngày 16-11, quét qua địa bàn tổ dân phố Hòa Lan, Ngọc Bích, Đồng Hành, làm ít nhất 14 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, lốc xoáy làm cây cối ngã đổ, tôn bay làm hư hỏng dẫn tới cúp điện tạm thời.
“Các lực lượng của phường Hương Trà đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tiếp tục thống kê thiệt hại. Rất may mắn trận lốc xoáy này không gây thiệt hại về người”- ông Hậu thông tin.
Đêm qua, mưa lớn trên diện rộng, cùng với các thủy điện đang xả nước điều tiết đón lũ khiến nhiều khu vực trũng thấp ven sông Vu Gia – Thu Bồn bị ngập, giao thông chia cắt.
Theo Công an TP Đà Nẵng, tại xã Thượng Đức, đoạn đường qua Ba Khe 2 bị ngập sâu, nước chảy mạnh.
Ở xã Đại Lộc, đường huyện đoạn qua cầu Ngoại Thương ở gần trung tâm xã này bị ngập, nước tràn qua mặt đường gần 70 cm.
Tại xã Thu Bồn, nước dâng nhanh gây ngập tuyến đường từ chợ La Tháp sang thôn Lệ Bắc, cùng đường từ Tân Thọ, xã Thu Bồn đi xã Gò Nổi.
Theo ghi nhận, mưa lớn còn làm ngập thêm một số khu dân cư, các tuyến giao thông ở các xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, hiện nay mực nước trên các sông thuộc TP Đà Nẵng đang lên ở mức dưới báo động 1đến dưới báo động 2; riêng sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đang lên trên báo động 2.
Mực nước lúc 4 giờ ngày 17-11 trên các sông như sau: sông Vu Gia tại Hội Khách 15.44 m, dưới mức báo động 2 0.06 m; tại Ái Nghĩa 8.39 m, trên báo động 2 0.39 m;
Sông Thu Bồn tại Nông Sơn 12.64 m, dưới mức báo động 2 0.36 m; tại Giao Thủy 6.19 m, dưới báo động 1 0.31 m; tại Câu Lâu 2.51 m, dưới báo động 2 0.49 m, tại Hội An 1.08 m, trên báo động 1 0.08 m.
Một số hình ảnh lốc xoáy tại phường Hương Trà, TP Đà Nẵng
Lốc xoáy làm sập cabin trạm thu phí trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
Sáng 17-11, Cục Cảnh sát giao thông- Bộ Công an thông tin, lốc xoáy kèm mưa to đã làm trạm thu phí Tam Kỳ trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị tốc mái, sập cabin gây tê liệt hệ thống thu phí.
Vụ việc xảy ra lúc 22 giờ 15 ngày 16-11, khiến các phương tiện không ra vào được nút giao trạm thu phí Tam Kỳ.
Hiện lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp đơn vị quản lý tuyến điều tiết giao thông. Các phương tiện trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi cả hai chiều đi thẳng, không ra tại nút giao Tam Kỳ km64. Các phương tiện không vào tại nút giao Tam Kỳ mà di chuyển đi Quốc lộ 1.
Đối với các phương tiện muốn ra nút giao Tam Kỳ thì xuống nút giao Hà Lam km40 (chiều Bắc - Nam), hoặc nút giao Chu Lai km82 (chiều nam - bắc).
Các phương tiện muốn lên cao tốc tại Tam Kỳ thì di chuyển về Quốc lộ 1 để thuận tiện cho việc lưu thông trên đường.
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 Phòng 6- Cục Cảnh sát giao thông đang phối hợp với đơn vị quản lý tuyến để giải phóng, khắc phục sự cố nhằm thông trạm thu phí trong thời gian sớm nhất.