Lốc xoáy trong đêm ở Đà Nẵng, nhiều ngôi nhà hư hỏng nặng

(PLO)- Một trận lốc xoáy xảy ra trong đêm ở Đà Nẵng khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây cối ngã đổ.
Sáng 17-11, ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND phường Hương Trà, TP Đà Nẵng, cho biết một trận lốc xoáy xảy ra trong đêm ở địa phương này gây thiệt hại nhà cửa, cây cối.

Theo ông Trần Trung Hậu trận lốc xoáy xảy ra lúc 22 giờ ngày 16-11, quét qua địa bàn tổ dân phố Hòa Lan, Ngọc Bích, Đồng Hành, làm ít nhất 14 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, lốc xoáy làm cây cối ngã đổ, tôn bay làm hư hỏng dẫn tới cúp điện tạm thời.

584268549_1258270669672649_2185134210633282380_n.jpg
584729183_1258333059666410_523809430709877266_n.jpg
584872468_1258263176340065_7655430735553743977_n.jpg
Lốc xoáy làm tốc mái, hư hỏng nhà người dân ở Đà Nẵng

“Các lực lượng của phường Hương Trà đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tiếp tục thống kê thiệt hại. Rất may mắn trận lốc xoáy này không gây thiệt hại về người”- ông Hậu thông tin.

584285905_1258270793005970_3102027958753664683_n.jpg
584141427_1258333152999734_6814890446783767557_n.jpg
583795086_881245104565783_1702669991086179899_n.jpg
584115057_1258263326340050_2061913172212484430_n.jpg
584125382_1258333096333073_4847667801431313969_n.jpg
585467336_881245147899112_4576264982716836488_n.jpg
Ít nhất 14 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng do lốc xoáy.

Đêm qua, mưa lớn trên diện rộng, cùng với các thủy điện đang xả nước điều tiết đón lũ khiến nhiều khu vực trũng thấp ven sông Vu Gia – Thu Bồn bị ngập, giao thông chia cắt.

Theo Công an TP Đà Nẵng, tại xã Thượng Đức, đoạn đường qua Ba Khe 2 bị ngập sâu, nước chảy mạnh.

582080472_1244183531075995_4539735380034387575_n.jpg
583332569_1244183691075979_7185711788400597035_n.jpg
Công an các xã túc trực, nghiêm cấm người dân qua lại khu vực ngập lụt, nguy hiểm.

Ở xã Đại Lộc, đường huyện đoạn qua cầu Ngoại Thương ở gần trung tâm xã này bị ngập, nước tràn qua mặt đường gần 70 cm.

Tại xã Thu Bồn, nước dâng nhanh gây ngập tuyến đường từ chợ La Tháp sang thôn Lệ Bắc, cùng đường từ Tân Thọ, xã Thu Bồn đi xã Gò Nổi.

Theo ghi nhận, mưa lớn còn làm ngập thêm một số khu dân cư, các tuyến giao thông ở các xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng.

581965406_815301877802204_3533294792397905487_n.jpg
583230456_815301874468871_7470732762444131512_n.jpg
Sáng nay, tại xã Đại Lộc nước bắt đầu tràn lên đường.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, hiện nay mực nước trên các sông thuộc TP Đà Nẵng đang lên ở mức dưới báo động 1đến dưới báo động 2; riêng sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đang lên trên báo động 2.

Mực nước lúc 4 giờ ngày 17-11 trên các sông như sau: sông Vu Gia tại Hội Khách 15.44 m, dưới mức báo động 2 0.06 m; tại Ái Nghĩa 8.39 m, trên báo động 2 0.39 m;

Sông Thu Bồn tại Nông Sơn 12.64 m, dưới mức báo động 2 0.36 m; tại Giao Thủy 6.19 m, dưới báo động 1 0.31 m; tại Câu Lâu 2.51 m, dưới báo động 2 0.49 m, tại Hội An 1.08 m, trên báo động 1 0.08 m.

Một số hình ảnh lốc xoáy tại phường Hương Trà, TP Đà Nẵng

582681510_881244957899131_1301900668832477805_n.jpg
582600252_881245001232460_3768871755148597100_n.jpg
582341048_1258270686339314_3426858359245381255_n.jpg
583193467_1258333092999740_3339994998667199030_n.jpg
581966106_1258270816339301_3936229201925082300_n.jpg
Các lực lượng của phường Hương Trà đang khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại.

Lốc xoáy làm sập cabin trạm thu phí trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Sáng 17-11, Cục Cảnh sát giao thông- Bộ Công an thông tin, lốc xoáy kèm mưa to đã làm trạm thu phí Tam Kỳ trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị tốc mái, sập cabin gây tê liệt hệ thống thu phí.

Cabin trạm thu phí Tam Kỳ bị sập. Ảnh: CA

Cabin trạm thu phí Tam Kỳ bị sập. Ảnh: CA

Vụ việc xảy ra lúc 22 giờ 15 ngày 16-11, khiến các phương tiện không ra vào được nút giao trạm thu phí Tam Kỳ.

Hiện lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp đơn vị quản lý tuyến điều tiết giao thông. Các phương tiện trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi cả hai chiều đi thẳng, không ra tại nút giao Tam Kỳ km64. Các phương tiện không vào tại nút giao Tam Kỳ mà di chuyển đi Quốc lộ 1.

Đối với các phương tiện muốn ra nút giao Tam Kỳ thì xuống nút giao Hà Lam km40 (chiều Bắc - Nam), hoặc nút giao Chu Lai km82 (chiều nam - bắc).

Lực lượng cảnh sát giao thông tham gia điều tiết giao thông trên tuyến. Ảnh: CA

Lực lượng cảnh sát giao thông tham gia điều tiết giao thông trên tuyến. Ảnh: CA

Các phương tiện muốn lên cao tốc tại Tam Kỳ thì di chuyển về Quốc lộ 1 để thuận tiện cho việc lưu thông trên đường.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 Phòng 6- Cục Cảnh sát giao thông đang phối hợp với đơn vị quản lý tuyến để giải phóng, khắc phục sự cố nhằm thông trạm thu phí trong thời gian sớm nhất.

THANH NHẬT- TẤN VIỆT
