Lốc xoáy trong đêm ở Đà Nẵng, nhiều ngôi nhà hư hỏng nặng 17/11/2025 07:40

(PLO)- Một trận lốc xoáy xảy ra trong đêm ở Đà Nẵng khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây cối ngã đổ.

Sáng 17-11, ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND phường Hương Trà, TP Đà Nẵng, cho biết một trận lốc xoáy xảy ra trong đêm ở địa phương này gây thiệt hại nhà cửa, cây cối.

Theo ông Trần Trung Hậu trận lốc xoáy xảy ra lúc 22 giờ ngày 16-11, quét qua địa bàn tổ dân phố Hòa Lan, Ngọc Bích, Đồng Hành, làm ít nhất 14 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, lốc xoáy làm cây cối ngã đổ, tôn bay làm hư hỏng dẫn tới cúp điện tạm thời.

Lốc xoáy làm tốc mái, hư hỏng nhà người dân ở Đà Nẵng

“Các lực lượng của phường Hương Trà đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tiếp tục thống kê thiệt hại. Rất may mắn trận lốc xoáy này không gây thiệt hại về người”- ông Hậu thông tin.

Ít nhất 14 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng do lốc xoáy.

Đêm qua, mưa lớn trên diện rộng, cùng với các thủy điện đang xả nước điều tiết đón lũ khiến nhiều khu vực trũng thấp ven sông Vu Gia – Thu Bồn bị ngập, giao thông chia cắt.

Theo Công an TP Đà Nẵng, tại xã Thượng Đức, đoạn đường qua Ba Khe 2 bị ngập sâu, nước chảy mạnh.

Công an các xã túc trực, nghiêm cấm người dân qua lại khu vực ngập lụt, nguy hiểm.

Ở xã Đại Lộc, đường huyện đoạn qua cầu Ngoại Thương ở gần trung tâm xã này bị ngập, nước tràn qua mặt đường gần 70 cm.

Tại xã Thu Bồn, nước dâng nhanh gây ngập tuyến đường từ chợ La Tháp sang thôn Lệ Bắc, cùng đường từ Tân Thọ, xã Thu Bồn đi xã Gò Nổi.

Theo ghi nhận, mưa lớn còn làm ngập thêm một số khu dân cư, các tuyến giao thông ở các xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Sáng nay, tại xã Đại Lộc nước bắt đầu tràn lên đường.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, hiện nay mực nước trên các sông thuộc TP Đà Nẵng đang lên ở mức dưới báo động 1đến dưới báo động 2; riêng sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đang lên trên báo động 2.

Mực nước lúc 4 giờ ngày 17-11 trên các sông như sau: sông Vu Gia tại Hội Khách 15.44 m, dưới mức báo động 2 0.06 m; tại Ái Nghĩa 8.39 m, trên báo động 2 0.39 m;

Sông Thu Bồn tại Nông Sơn 12.64 m, dưới mức báo động 2 0.36 m; tại Giao Thủy 6.19 m, dưới báo động 1 0.31 m; tại Câu Lâu 2.51 m, dưới báo động 2 0.49 m, tại Hội An 1.08 m, trên báo động 1 0.08 m.

Một số hình ảnh lốc xoáy tại phường Hương Trà, TP Đà Nẵng

Các lực lượng của phường Hương Trà đang khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại.