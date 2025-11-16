Clip nhóm người thoát chết trong gang tấc khi đất đá đổ ào xuống đường 16/11/2025 17:46

(PLO)- Đang đi bộ khảo sát, nhóm người bỗng nghe tiếng nổ từ trên núi đã bỏ chạy thục mạng, thoát khỏi sạt lở vùi lấp.

Chiều 16-11, ông Võ Như Sơn Trà, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng cho biết một vụ sạt lở vừa xảy ra trên tuyến quốc lộ 40B, may mắn không có ai gặp nạn.

Theo ông Trà, khoảng 15 giờ cùng ngày, mưa lớn khiến quả đồi ở thôn Măng Tra bị sạt lở, lượng lớn đất đá trút ào ạt xuống mặt đường quốc lộ 40B.

Vị trí vừa sạt lở là một điểm đã từng xảy ra sạt lở từ năm 2020. Thời điểm xảy ra sạt lở, có khoảng 5-6 người chạy xe máy di chuyển qua khu vực trên.

"Khi nhận thấy dấu hiệu đất đá trượt xuống từ phía taluy dương, người đi đường đã chủ động bỏ lại xe máy và tháo chạy thoát thân. Nhờ vậy, khi đất đá ào ạt trút xuống mặt đường đã không gây thiệt hại về người", ông Trà nói.

Nhóm người thoát chết trong gang tấc khi sạt lở đổ xuống quốc lộ 40B. Ảnh: TN

Ông Đinh Văn Dương, cán bộ UBND xã Trà Linh - người quay clip cho biết vẫn chưa hết hoảng sợ. Ông kể, trước đó nhóm người hỗ trợ đẩy chiếc ô tô mắc lầy gần vị trí sạt lở.

Tại vị trí này, trước đó đã xảy ra sạt lở nhẹ, khi hỗ trợ chiếc xe thoát khỏi lầy, nhóm người đi bộ để khảo sát xem có đi xe máy qua được không.

“Mình vô tình cầm điện thoại quay, bất ngờ nghe tiếng nổ ‘bùm’, đất đá từ trên núi đổ nhào xuống, mọi người cùng nhau bỏ chạy tán loạn”, ông Dương kể.