Ông Bùi Văn Nở làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh 29/12/2025 11:03

(PLO)- Ông Bùi Văn Nở, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long, được điều động giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh.

Sáng 29-12, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Bí thư về điều động ông Bùi Văn Nở, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, chỉ định ông Bùi Văn Nở tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Bùi Văn Nở nhận quyết định của Ban Bí thư điều động giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh. Ảnh: HUỲNH DU

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Văn Nở (55 tuổi), quê ở Vĩnh Long, có trình độ chuyên môn Đại học Luật, Thạc sỹ Văn hóa học, Tiến sỹ Văn hóa học; trình độ chính trị cử nhân; chuyên viên cao cấp quản lý Nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Văn Nở là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác trước khi được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết chúc mừng ông Bùi Văn Nở được Ban Bí thư điều động nhận nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Văn Quyết mong muốn tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Văn Nở sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tham gia hội nghị công bố quyết định. Ảnh: HUỲNH DU

Nhận nhiệm vụ trên cương vị mới, tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Văn Nở hứa sẽ tiếp nỗ lực học tập, phấn đấu, rèn luyện cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát huy khối đoàn kết thống nhất để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng thông tin về việc ông Nguyễn Thành Vững, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh, được Ban Bí thư điều động giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030.