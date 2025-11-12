Đại tướng Phan Văn Giang thăm và làm việc với Sư đoàn 5, Tỉnh ủy Tây Ninh 12/11/2025 18:44

(PLO)- Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Sư đoàn 5 và Tỉnh ủy Tây Ninh đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong nhiệm vụ quốc phòng – kinh tế.

Chiều 12-11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có chuyến thăm và làm việc với Sư đoàn Bộ binh 5 (Quân khu 7) và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm và làm việc tại Sư đoàn Bộ binh 5. Ảnh: HD

Tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng cũng như phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị và địa phương, đồng thời yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo Quân Khu 7 và lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh tại Sư đoàn 5. Ảnh: HD

Báo cáo với Bộ trưởng, Đại tá Nguyễn Hải Nam, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 cho biết đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và chính quyền địa phương trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phương tiện, lực lượng ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được triển khai toàn diện, nhiều nội dung vượt chỉ tiêu đề ra.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HD

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của Sư đoàn 5. Ông nhấn mạnh đơn vị cần tiếp tục rà soát, bổ sung phương án tác chiến phù hợp thực tiễn; tăng cường huấn luyện gắn rèn luyện kỷ luật; chăm lo đời sống bộ đội; phối hợp chặt với địa phương trong công tác dân vận, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”. Bộ trưởng tin tưởng Sư đoàn 5 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực tự cường”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chiều cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh. Ảnh: HD

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: từ đầu năm đến nay, Tây Ninh đã tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về hạ tầng, nguồn nhân lực, cơ chế chính sách, giúp tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,52% thuộc nhóm cao của khu vực Đông Nam Bộ, xếp thứ 8 cả nước. Thu ngân sách 10 tháng đạt gần 44.000 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ; thu hút hơn 832 triệu USD vốn FDI.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh. Ảnh: HD

Tây Ninh còn chú trọng phát triển văn hóa – xã hội, chăm lo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phòng chống tham nhũng hiệu quả. Lãnh đạo tỉnh khẳng định: phát triển kinh tế phải gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới và mở rộng hợp tác quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh. Ảnh: HD

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị Tây Ninh tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, khu kinh tế cửa khẩu, gắn tăng trưởng kinh tế với quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Đại tướng Phan Văn Giang chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác chiến lược (giai đoạn 2026 -2030) giữa Tập đoàn Viettel và UBND tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HD

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng công trình cầu an sinh xã hội cho tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HD

Cũng tại buổi làm việc Đại tướng Phan Văn Giang đã chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác chiến lược (giai đoạn 2026 -2030) giữa Tập đoàn Viettel và UBND tỉnh Tây Ninh; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng thay mặt Quân ủy Trung ương tặng tỉnh Tây Ninh công trình cầu an sinh xã hội trị giá 30 tỷ đồng.