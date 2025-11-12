Sẵn sàng cho chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng Việt Nam – Campuchia lần 2 12/11/2025 15:06

(PLO)- Công tác chuẩn bị cho Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 2 đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội thắm tình đoàn kết hữu nghị hai nước.

Sáng 12-11, tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng duyệt chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 2.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiểm tra buổi tổng duyệt chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia lần 2 tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ảnh: HD

Tham dự đoàn công tác có thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tư lệnh Quân khu cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Trong buổi Tổng duyệt, hoạt động diễn tập chung Quân y hai nước đã được triển khai với đề mục “Đội Quân y cứu trợ thảm họa Việt Nam-Campuchia thực hành cấp cứu vận chuyển nạn nhân trong thảm họa". Ảnh: HD

Các em thiếu nhi trường Tiểu học Bến Cầu tham gia buổi Tổng duyệt. Ảnh: HD

Tại buổi tổng duyệt, đoàn công tác đã kiểm tra toàn diện các nội dung trọng điểm, như Lễ đón chính thức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia; trồng cây hữu nghị; diễn tập Quân y chung giữa Quân đội hai nước; lễ khánh thành khu phòng học bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu (ấp Thuận Lâm, xã Bến Cầu, Tây Ninh).

Ngoài ra còn có lễ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa ấp Long Cường, xã Long Thuận (Tây Ninh) với ấp Ô Tà Mô, xã Mô Nô Rum (tỉnh Svay Rieng, Campuchia).

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ đại biểu hai nước tham quan Nhà truyền thống Sư đoàn 5, Quân khu 7. Ảnh: HD

Bộ Quốc phòng cũng sẽ kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ đại biểu hai nước tham quan Nhà truyền thống Sư đoàn 5, Quân khu 7 và nội dung hội đàm, ký kết các văn kiện hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Campuchia.

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương các cơ quan, đơn vị và địa phương đã phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuẩn bị. Ông yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phần việc còn lại, đảm bảo lễ giao lưu diễn ra trang trọng, sinh động và an toàn tuyệt đối.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo tại buổi tổng duyệt chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia lần 2. Ảnh: HD

Sự kiện Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 2 là hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm năm 2025.

Chương trình không chỉ thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác giữa lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước, mà còn góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị, trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.